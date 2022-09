Hà Nội tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác, đầu tư

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực đóng góp cá nhân của ông Kim Jung In và của Công ty SEIN I&D Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư tại Hà Nội; đồng thời nhất trí và ủng hộ về chủ trương dự án đầu tư về công nghệ hỗ trợ, công nghệ cao của Công ty vào Việt Nam cũng như định hướng mở rộng đầu tư vào Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc Công ty ngày càng đạt nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư lâu dài, bền vững tại Việt Nam; khẳng định Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại thành phố. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp trả lời một số kiến nghị của Công ty và giao cho các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.



Thay mặt Đoàn, ông Kim Jung In cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã giành thời gian tiếp Đoàn cũng như sự quan tâm trong thời gian qua đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Công ty SEIN I&D Việt Nam nói riêng. Đồng thời, ông Kim Jung In cũng đề xuất với thành phố Hà Nội một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, một trong thế mạnh hiện nay của Hàn Quốc; mong muốn, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện, có chế chính sách thu hút đầu tư, cung cấp và đào tạo lao động chất lượng cao để Công ty SEIN I&D phát triển tổ hợp sản xuất Microchip.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

*Cũng trong chiều 13/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp ông An Kuk Jin, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển THT và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Daewoo E&C)



Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp tích cực của hai công ty đối với việc phát triển đầu tư vào thành phố; đồng thời nêu rõ Hà Nội đã có định hướng phát triển đô thị trong tương lai và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục có nhiều dự án đầu tư vào Hà Nội. Đối với những đề xuất của Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển THT, Chủ tịch UBND thành phố giao cho các sở, ngành và quận Tây Hồ phối hợp, giải quyết theo đúng quy định.



Ông An Kuk Jin - Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển THT cảm ơn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã dành thời gian cho cuộc tiếp, các sở, ban, ngành thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty đầu tư hiệu quả, nhất là dự án khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake. Đồng thời, ông An Kuk Jin nêu một số kiến nghị với lãnh đạo thành phố để nhà đầu tư sớm tiếp tục triển khai hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đề ra./.