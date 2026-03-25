Hà Nội tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân

* Đồng loạt làm sạch dữ liệu toàn địa bàn

Thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân, Trạm y tế phường Cửa Nam đang tập trung triển khai, hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ. Công tác rà soát, cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe được triển khai song song với hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày. Trước khối lượng hơn 61.000 hồ sơ, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế đã tăng cường thời gian làm việc, tập trung kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin còn thiếu…

Cán bộ y tế Phòng khám 21 Phan Chu Trinh (Trạm Y tế phường Cửa Nam, Hà Nội) triển khai nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN



Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, phụ trách đầu mối chương trình hồ sơ sức khỏe điện tử của Trạm y tế phường Cửa Nam cho biết, để thuận lợi cho việc thực hiện chiến dịch, phường đã huy động tổng lực các lực lượng tham gia, gồm cán bộ Trạm y tế, Công an... Trong đó, lực lượng y tế giữ vai trò nòng cốt, Công an hỗ trợ cung cấp, đối chiếu dữ liệu dân cư; nhân viên trạm y tế tham gia nhập liệu. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cử cán bộ, nhân viên đến trực tiếp hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi tham gia nhập và chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử hằng ngày, cập nhật đầy đủ các trường thông tin theo quy định để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn”, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Giám đốc Trạm y tế phường Cửa Nam Phạm Hồng Diệp thông tin, đơn vị đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa, phòng gắn với số lượng dân cư phụ trách. Để kịp tiến độ và đảm bảo các thông tin được chính xác, cán bộ tham gia nhập liệu tranh thủ làm cả ngoài giờ hành chính. Trạm y tế phường Cửa Nam có 5 điểm trạm, mỗi điểm trạm bố trí khoảng 5 - 6 nhân viên tham gia thực hiện chiến dịch. Còn tại hai phòng khám 21 Phan Chu Trinh và 50C Hàng Bài, bố trí 1 - 2 người để thực hiện công tác khám chữa bệnh.

“Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, chủ yếu do hệ thống đường truyền chưa ổn định và việc liên thông với nhiều phần mềm quản lý dữ liệu. Hơn nữa, trong bối cảnh nhiều địa phương triển khai đồng loạt thì việc truy cập phần mềm có thời điểm bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ nhập liệu. Các bất cập phát sinh cũng đang được đơn vị vừa thực hiện vừa khắc phục, nỗ lực đảm bảo tiến độ đề ra”, bà Phạm Hồng Diệp cho biết.

Việc thực hiện chiến dịch được các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường Cửa Nam (Hà Nội) khẩn trương vào cuộc. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Tại Trạm y tế xã Xuân Mai (Hà Nội), việc thực hiện chiến dịch đang được các cán bộ, nhân viên khẩn trương vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện dữ liệu sức khỏe của người dân. Nội dung triển khai trọng tâm gồm: Rà soát, đối chiếu và cập nhật đầy đủ thông tin dân cư gắn với hồ sơ sức khoẻ điện tử; chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, thông tin bảo hiểm y tế, tiền sử bệnh tật; hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số liên quan đến y tế; đảm bảo dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trong giai đoạn tới.

Giám đốc Trạm y tế xã Xuân Mai Nghiêm Thị Hiền nêu rõ, Trạm đã thành lập các nhóm phụ trách rà soát dữ liệu, phân công cán bộ y tế phụ trách từng khu dân cư. Công việc rà soát được thực hiện một cách tỉ mỉ, từng bước kiểm tra các trường thông tin trong hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Bên cạnh việc chuẩn hóa thông tin cá nhân, cán bộ y tế cũng được hướng dẫn cập nhật dữ liệu sức khỏe cơ bản như chiều cao, cân nặng, huyết áp, tiền sử bệnh tật, lịch sử tiêm chủng cũng như các bệnh mạn tính đang được quản lý tại cộng đồng.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch đúng hạn, trạm y tế gặp không ít khó khăn như: dữ liệu người dân trên hệ thống dù đang ở trạng thái "đã chuẩn hóa" hay mới được khởi tạo vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn chính xác; không ít trường hợp hồ sơ bị trùng lặp hoặc thiếu thông tin. Cán bộ y tế phải đối chiếu trực tiếp từng hồ sơ với dữ liệu dân cư, chỉnh sửa các thông tin sai lệch và gộp các hồ sơ trùng lặp để bảo đảm mỗi người dân chỉ có một hồ sơ sức khỏe duy nhất trên hệ thống.

* Dữ liệu chuẩn, y tế vận hành hiệu quả

Với sự vào cuộc, triển khai quyết liệt của UBND thành phố, sở, ban, ngành và các đơn vị ở Hà Nội, Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử đã đạt được kết quả tích cực: Liên thông hơn 26,9 triệu lượt khám chữa bệnh; cập nhật bổ sung thông tin khám lập, khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ, khám học sinh, sinh viên… cho người dân với hơn 4 triệu phiếu khám sức khỏe toàn dân; kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử với ứng dụng iHanoi để hiển thị dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe để người dân Thủ đô theo dõi sức khỏe trên Sổ sức khỏe-iHanoi.

Thực tế triển khai cho thấy, số lượng thông tin về khám sức khỏe của người dân trên Hệ thống còn hạn chế, dữ liệu căn cước công dân gắn chíp của người dân chưa được đồng bộ, liên thông đầy đủ với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Địa chỉ của người dân đã thay đổi theo mô hình chính quyền hai cấp. Để chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu hành chính, dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn thành phố, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và liên thông từ tuyến xã đến thành phố và từ thành phố đến Trung ương, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 256/UBND-NC về việc triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố, giao Sở Y tế làm đầu mối hướng dẫn các trạm y tế triển khai, thời gian thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 15/4.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, thời gian thực hiện chiến dịch không dài, trong khi khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn ngành Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của Công an thành phố cùng các đơn vị, sở, ngành liên quan. Trong đó, chiến dịch tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính: Chuẩn hóa, làm sạch, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu hành chính cũng như dữ liệu sức khỏe của người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; kết nối, chia sẻ và cập nhật dữ liệu từ các phần mềm chuyên môn khác vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên thông.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các trạm y tế cấp xã, phường trong quá trình triển khai. Các tổ công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, theo dõi việc chuẩn hóa, làm sạch, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu hành chính, dữ liệu sức khỏe của người dân toàn thành phố.

Trên cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sau khi được chuẩn hóa, thành phố sẽ có nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, phân tích mô hình bệnh tật và xây dựng các chính sách y tế phù hợp, phục vụ khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội và thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết./.