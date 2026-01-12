Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sắt son niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Việc treo pano, khẩu hiệu được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

*“Bức tranh” muôn màu chào đón sự kiện lớn

Trên nền trời xanh của Thủ đô, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn nổi bật trên nhiều tuyến phố đã tạo nên một “bức tranh” sinh động, giàu cảm xúc. Tại các quảng trường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học…, việc treo cờ, khẩu hiệu được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn xã hội. Không chỉ là sự chuẩn bị về hình thức, không khí chào mừng của người dân Thủ đô còn được thể hiện qua ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, góp phần khắc họa hình ảnh Hà Nội văn minh, kỷ cương, sẵn sàng chào đón sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các tuyến đường, vỉa hè, không gian công cộng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

Từ khu trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực trung tâm thành phố đến các tuyến đường trục chính, nút giao thông lớn, công viên, vườn hoa, trụ sở các cơ quan Trung ương, thành phố và các khu dân cư, không gian đô thị đều được trang hoàng rực rỡ sắc hoa.

Trong đó, khu trung tâm chính trị Ba Đình được trang trí trên các tuyến đường Độc Lập, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà; tại vườn hoa Bãi Sậy và đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội được trang hoàng tại các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu; các đảo giao thông trước trụ sở Thành ủy Hà Nội, nút giao Kim Liên; trục Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh, cùng một số cầu và cửa ngõ Thủ đô. Các khu vực này được bố trí các tổ hợp thảm hoa, ang hoa, giá hoa với màu sắc hài hòa, phù hợp cảnh quan đô thị.

Cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu trang trọng, đồng bộ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Song song với công tác trang trí, các phường, xã cũng triển khai đồng loạt việc chỉnh trang đô thị. Vỉa hè, lòng đường được vệ sinh sạch sẽ, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan; cây xanh, thảm hoa được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng; nhiều khu vực công cộng được chỉnh trang, nâng cấp, mang lại diện mạo khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô trong những ngày đặc biệt này.

*Chung một niềm tin

Không khí chào mừng Đại hội không chỉ thể hiện qua cờ hoa, băng rôn mà còn lan tỏa trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Nhiều đảng viên ở Thủ đô bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách quan trọng sẽ được Đại hội XIV đề ra, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị, trật tự, văn minh, góp phần tạo nên “bức tranh” đoàn kết, đồng thuận, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các ang hoa, giá hoa với màu sắc hài hòa, phù hợp cảnh quan đô thị được trang trí trên các tuyến đường để chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Bày tỏ niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Vân, đảng viên sinh hoạt tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là dịp tổng kết sâu sắc chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai của đất nước.

“Tôi và các đảng viên trong chi bộ đều kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa những định hướng chiến lược mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đồng thời sẽ lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, bà Nguyễn Thị Vân chia sẻ.

Còn với đảng viên Đỗ Vân Anh, sinh hoạt tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng là nguồn động viên tinh thần to lớn, khơi dậy trách nhiệm và ý thức nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo bà Vân Anh, niềm tin vào Đại hội không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể, hằng ngày.

“Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc đúng quy định, chấp hành trật tự đô thị đến tuyên truyền, vận động người dân trong khu phố cùng thực hiện nếp sống văn minh đều là những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại”, bà Vân Anh chia sẻ.

Sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn nổi bật trên nhiều tuyến phố đã tạo nên một “bức tranh” sinh động chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa rộng khắp ở Thủ đô Hà Nội đã phản ánh niềm tin chính trị, sự đồng thuận xã hội và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Với khí thế đó, mỗi hành động cụ thể, mỗi việc làm thiết thực của mỗi người dân đều góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng ngay từ cơ sở. Hà Nội cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành cùng đất nước, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới theo những định hướng chiến lược mà Đại hội XIV đề ra./.