Hà Nội rộn ràng chờ đón tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2

Mặc dù 20 giờ mới bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2 nhưng từ đầu giờ chiều 24/8/2025, nhiều người dân đã tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để tìm chọn vị trí đẹp, dễ quan sát. Ảnh: TTXVN
Biển người với màu cờ đỏ sao vàng tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Một cựu chiến binh cùng các cháu đến khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú từ sớm để chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Người dân với áo cờ đỏ, sao vàng đã tập trung đông đủ đón chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Người dân chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua đường Văn Cao, tập trung về Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người dân kiên nhẫn ngồi chờ đợi dưới mưa để chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
Người dân sử dụng những chiếc ô in hình cờ đỏ sao vàng để che mưa trong lúc chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN
Niềm vui của các chiến sĩ đón nhận tình cảm của nhân dân chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Văn Cao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người dân từ Lạng Sơn về Hà Nội chờ đón xem lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Người dân lưu lại kỷ niệm trước buổi hợp luyện lần 2 của lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Cùng mẹ đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Đại lễ A80. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Người dân Thủ đô tập trung từ sớm để đón chờ xem tổng hợp luyện lần 2 chương trình diễu binh, diễu hành chuẩn bị Đại lễ A80. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
