Hà Nội rộn ràng chờ đón tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2

Mặc dù 20 giờ mới bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2 nhưng từ đầu giờ chiều 24/8/2025, nhiều người dân đã tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để tìm chọn vị trí đẹp, dễ quan sát. Ảnh: TTXVN