Hà Nội rộn ràng chờ đón tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2

Mặc dù 20 giờ mới bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2 nhưng từ đầu giờ chiều 24/8/2025, nhiều người dân đã tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để tìm chọn vị trí đẹp, dễ quan sát.
Biển người với màu cờ đỏ sao vàng tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Một cựu chiến binh cùng các cháu đến khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú từ sớm để chờ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Người dân với áo cờ đỏ, sao vàng đã tập trung đông đủ đón chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Người dân chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua đường Văn Cao, tập trung về Cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Người dân kiên nhẫn ngồi chờ đợi dưới mưa để chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN  
  Người dân sử dụng những chiếc ô in hình cờ đỏ sao vàng để che mưa trong lúc chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN  
  Niềm vui của các chiến sĩ đón nhận tình cảm của nhân dân chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Văn Cao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Người dân từ Lạng Sơn về Hà Nội chờ đón xem lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Người dân lưu lại kỷ niệm trước buổi hợp luyện lần 2 của lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Cùng mẹ đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Đại lễ A80. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN  
