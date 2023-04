Hà Nội ra quân, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại Huyện Sóc Sơn

Đoàn công tác liên ngành số 2 của thành phố đang làm việc ở điểm cầu huyện Sóc Sơn. Ngoài ra, các điểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, thực phẩm, nông sản. Đồng thời, xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định về ATTP. Ngoài ra, các điểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, thực phẩm, nông sản. Đồng thời, xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định về ATTP.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp trong đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm (ATTP); đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Để thực hiện được những điều đó, Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.