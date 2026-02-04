Hà Nội: Ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm quan Sàn Giao dịch công nghệ. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội cùng hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức trung gian đổi mới sáng tạo.



Dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội cùng hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức trung gian đổi mới sáng tạo.

HanoTEX được xây dựng như một hạ tầng trung tâm cho thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đa chức năng, thực hiện các hoạt động: Định giá, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết nối doanh nghiệp, viện – trường, nhà đầu tư và các thiết chế tài chính; thúc đẩy phát triển và khai thác tài sản trí tuệ. HanoTEX bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công – tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Đến năm 2030, HanoTEX hướng tới trở thành thiết chế trung gian thị trường khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

Còn DTMarket (dtmarket.vn) là cấu phần chuyên biệt của HanoTEX, tập trung vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. DTMarket tạo lập không gian giao dịch tập trung, minh bạch, nơi các giải pháp chuyển đổi số được đánh giá, lựa chọn và triển khai dựa trên hiệu quả thực tiễn. Không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến, DTMarket kế thừa đầy đủ các chức năng cốt lõi của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, đồng thời chuyên sâu vào kết nối cung – cầu công nghệ số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Việc hình thành DTMarket góp phần khắc phục tình trạng thị trường giải pháp số phân tán, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.



Sự kiện ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket) là minh chứng cho định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội theo chuỗi giá trị “nghiên cứu – ứng dụng – thị trường”, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và công nghệ; thị trường là thước đo hiệu quả cuối cùng.



Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của thành phố là chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không thực hiện theo phong trào. Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số không phải là nơi trình diễn công nghệ, mà phải là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế, lấy hiệu quả và khả năng nhân rộng làm thước đo.



Hà Nội xác định năm 2026 là năm bản lề quan trọng để chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang hành động, từ thí điểm sang triển khai thực chất. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt trên 40% và đến năm 2065 đạt trên 70%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội cam kết đồng hành, kiến tạo và tháo gỡ để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững của Thủ đô. Hà Nội không chỉ khơi nguồn, khởi nguồn ý tưởng, mà quyết tâm biến công nghệ thành tăng trưởng và biến chuyển đổi số thành giá trị kinh tế thực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nói.



Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã giới thiệu Hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; ký kết các thỏa thuận hợp theo mô hình ba nhà: Nhà nước – nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI)…/.