Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mô hình hướng tới đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến nay 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đăng ký triển khai mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác định xây dựng ba mô hình đại diện cho ba nhóm, gồm: nhà văn hóa có đầy đủ nhà văn hóa và khu thể thao tại các xã trung tâm; nhà văn hóa có đầy đủ cơ sở vật chất tại các phường ven đô; và nhà văn hóa tại các phường trung tâm có diện tích cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng không có khuôn viên, các hoạt động ngoài trời được tổ chức tại không gian công cộng phù hợp.



Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm được lựa chọn là mô hình đại diện cho nhóm nhà văn hóa tại các xã trung tâm có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Mô hình được xây dựng trên cơ sở các hoạt động đang triển khai tại địa phương, đồng thời sắp xếp lại theo nội dung, thời gian, địa điểm và nhóm đối tượng tham gia.



Các hoạt động được bố trí phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, phát triển văn hóa đọc, học tập cộng đồng, sinh hoạt theo nhóm đối tượng và các hoạt động gắn với bản sắc làng nghề mộc Vạn Điểm.



Trong khuôn khổ lễ ra mắt, các đại biểu tham quan khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em, phòng cộng đồng số, phòng đọc sách và các khu chức năng; xem phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng mô hình, chương trình văn nghệ của các câu lạc bộ địa phương và dự nghi thức công bố vận hành thí điểm mô hình.



Theo kế hoạch, sau mô hình tại xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức ra mắt các mô hình đại diện tại nhóm nhà văn hóa thuộc các phường ven đô và các phường trung tâm, làm cơ sở để các địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố./.