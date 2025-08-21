Hà Nội nhuộm đỏ sắc cờ mừng 80 mùa thu Độc lập

Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXCN
Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Em bé được gia đình lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc trong những ngày hướng đến Đại lễ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN