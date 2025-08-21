Báo Ảnh Việt Nam

Hà Nội nhuộm đỏ sắc cờ mừng 80 mùa thu Độc lập

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, sắc đỏ thiêng liêng của cờ Tổ quốc tràn ngập, hòa vào niềm hân hoan của người dân trong những ngày hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những ngõ phố như bừng sáng, rộn ràng trong niềm tự hào dân tộc, người dân từ khắp nơi đổ về để lưu lại khoảnh khắc của Hà Nội trong những ngày hướng đến Đại lễ.
  Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXCN  
  Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Em bé được gia đình lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc trong những ngày hướng đến Đại lễ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  
  Nhiều người dân lưu lại khoảnh khắc với hình ảnh cờ Tổ quốc tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN  

