Hà Nội nghiên cứu khu giải trí đêm có kiểm soát, hướng tới hệ sinh thái du lịch đêm hiện đại

Tour đêm Hoàng thành Thăng Long mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về lịch sử và văn hóa Thăng Long. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa kinh tế đêm trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP và tăng tỷ trọng trong thu ngân sách.Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hình thành và vận hành các khu kinh tế đêm trọng điểm với chính sách hỗ trợ phù hợp theo từng khu vực chức năng. Trong đó, khu vực văn hóa - di sản gồm Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây và Sóc Sơn; khu vực giải trí - hiện đại gồm Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình và Đông Anh; khu vực sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa và khu vực nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa tại các địa bàn ngoại thành, làng nghề như Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn.Thành phố sẽ phát triển các tuyến kinh tế đêm với sản phẩm, sự kiện mang tính biểu tượng, kết hợp giá trị di sản, văn hóa, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Hà Nội. Một số tuyến và không gian được ưu tiên gồm tuyến trải nghiệm Thăng Long tứ trấn, các phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện, cùng các trung tâm công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo tại Đồng Xuân - Bắc Qua, Cửa Nam, Tây Hồ, Đông Anh, Bát Tràng và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.Hà Nội cũng dự kiến đầu tư nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu kéo dài thời gian hoạt động của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tuần, ngày lễ, kết hợp tổ chức các tuyến xe buýt trợ giá kết nối những khu vui chơi ban đêm.Điểm đáng chú ý là thành phố nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí ban đêm có kiểm soát, hoạt động sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ trong phạm vi được cấp phép. Các loại hình dự kiến gồm karaoke, vũ trường, bar, pub, câu lạc bộ và trò chơi điện tử. Việc triển khai phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự, văn hóa và quản lý đô thị.Song song với đó, Hà Nội sẽ xây dựng các Creative Night Hubs (không gian văn hóa sáng tạo đêm), trước mắt triển khai tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, Trung tâm công nghiệp văn hóa phường Cửa Nam và Tổ hợp sáng tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm.Hướng tới nhóm khách trẻ từ 15-30 tuổi, thành phố nghiên cứu phát triển mô hình thể thao điện tử và tổ hợp thể thao đêm kết hợp thương mại với các hoạt động như billiards, e-sports, golf trong nhà, pickleball, tennis và chạy bộ.Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức giải chạy quốc tế thường niên vào ban đêm với các cự ly marathon 42 km, half marathon 21 km và 10 km; đồng thời phát triển chuỗi sản phẩm di sản, văn hóa, nghệ thuật như “Ký ức Thăng Long” ứng dụng công nghệ số và Lễ hội Âm nhạc, Nghệ thuật đêm Hà Nội được tổ chức thường niên.Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, dọc sông Hồng và các tuyến phố, cầu, công viên, không gian công cộng tiếp tục được đầu tư nhằm tạo diện mạo đêm đặc sắc cho Thủ đô. Thành phố cũng sẽ xây dựng bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội để hỗ trợ du khách tra cứu địa điểm, dịch vụ, giao thông và sự kiện.Để bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch và đời sống dân cư, Hà Nội dự kiến triển khai các giải pháp cách âm, tăng cường cây xanh và thiết lập mạng lưới trạm y tế lưu động ban đêm phục vụ người dân và du khách.Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, những năm gần đây Thủ đô đã hình thành một số mô hình kinh tế đêm như phố đi bộ, không gian ẩm thực, tour du lịch đêm và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, các hoạt động hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu tính liên kết và chưa hình thành được hệ sinh thái du lịch đêm đồng bộ, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.Việc triển khai kế hoạch mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội như một điểm đến du lịch đêm hấp dẫn của khu vực.