Hà Nội: Mẫu nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm chiếm 96,02% của hơn 600 mẫu được lấy trên địa bàn Hà Nội

Cán bộ thanh tra ATTP của chi cục QLCL(Sở NN&PTNT) đang thực hiện lấy mẫu sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, hiện nay, việc quản lý an toàn thực phẩm ở các địa phương còn khó khăn do các xã, thị trấn chưa bố trí được cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, công tác hậu kiểm đối với cơ sở sau ký cam kết còn hạn chế.