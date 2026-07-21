Hà Nội: Liên ngành phối hợp ngăn chặn các hình thức xâm hại trẻ em

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết Quy chế phối hợp liên ngành. Ảnh: Kim Anh – TTXVN

Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Nguyệt, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các hành vi xâm hại không chỉ xảy ra trong môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng mà còn trên không gian mạng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phát triển về thể chất, tinh thần và tương lai của trẻ em. Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề xã hội, nhân văn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.Thực tiễn công tác giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em cho thấy, công tác phối hợp giữa Cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan chính quyền địa phương từ trước đến nay đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đồng bộ; vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm, thu thập chứng cứ, giám định, lấy lời khai, bảo vệ người bị hại là trẻ em và phối hợp xử lý vụ việc. Nếu sự phối hợp giữa các cơ quan không chặt chẽ, thiếu thống nhất hoặc chưa kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết vụ án, thậm chí có thể làm mất chứng cứ, kéo dài thời gian xử lý hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.