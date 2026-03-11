Hà Nội kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng tại cơ sở

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Vũ Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các thành viên của đoàn. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã công bố Quyết định số 1221-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập các đoàn kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 12 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng thời kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết đại hội các cấp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thông qua kiểm tra, không chỉ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị mà còn giúp các địa phương tự rà soát, tự nhìn nhận những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng yếu trong việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương và của thành phố. Đợt kiểm tra lần này tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; đồng thời gắn với việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong giai đoạn mới.

Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đến nay mới hơn 5 tháng, song khối lượng công việc đặt ra cho các địa phương là rất lớn. Riêng trong ba tháng cuối năm 2025, số lượng nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo được ban hành có khối lượng tương đương với hai năm trước cộng lại. Điều này đòi hỏi các địa phương, cơ sở phải chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Trưởng Đoàn kiểm tra số 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc kỹ nội dung kiểm tra với mong muốn sau đợt kiểm tra sẽ có những đánh giá sát thực về tình hình triển khai các nghị quyết tại cơ sở; đồng thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn thành phố. Ba phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng được lựa chọn là những địa bàn tiêu biểu để kiểm tra sâu, qua đó đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của thành phố. Đối tượng kiểm tra không chỉ là tập thể cấp ủy mà còn xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian kiểm tra được xác định từ ngày 18/10/2025 đến ngày 23/3/2026, tập trung vào giai đoạn ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thay mặt các đơn vị được kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết Đảng ủy các phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng nhận thức sâu sắc rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Các đơn vị được kiểm tra sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra./.