Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện Tập đoàn AMACCAO cắt băng khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin. Ảnh: Long Nguyễn/VNP

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành. Việc các lãnh đạo cao nhất của thành phố trực tiếp tham dự và cắt băng khánh thành cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của dự án đối với chiến lược phát triển bền vững của Hà Nội.

Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý 2.250 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, tương đương khoảng một phần ba lượng rác thải toàn thành phố. Quá trình xử lý sử dụng công nghệ đốt rác Martin (CHLB Đức), đảm bảo kiểm soát khí thải, bụi mịn và nước thải theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU 2010). Bên cạnh đó, nhà máy còn phát ra 37 MW điện sạch mỗi giờ, đủ cung cấp cho hàng chục nghìn hộ dân, đồng thời tái sử dụng tro xỉ làm vật liệu xây dựng, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 6 ha, Seraphin là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư, thiết kế, thi công và vận hành. Công trình được khởi công từ tháng 3/2022 và chỉ sau hơn 3 năm đã hoàn thành – một tốc độ được đánh giá là “kỷ lục” so với mặt bằng chung 5 - 8 năm của các dự án điện rác quốc tế.