Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin hiện đại hàng đầu Đông Nam Á
Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành. Việc các lãnh đạo cao nhất của thành phố trực tiếp tham dự và cắt băng khánh thành cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của dự án đối với chiến lược phát triển bền vững của Hà Nội.
Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý 2.250 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, tương đương khoảng một phần ba lượng rác thải toàn thành phố. Quá trình xử lý sử dụng công nghệ đốt rác Martin (CHLB Đức), đảm bảo kiểm soát khí thải, bụi mịn và nước thải theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU 2010). Bên cạnh đó, nhà máy còn phát ra 37 MW điện sạch mỗi giờ, đủ cung cấp cho hàng chục nghìn hộ dân, đồng thời tái sử dụng tro xỉ làm vật liệu xây dựng, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 6 ha, Seraphin là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư, thiết kế, thi công và vận hành. Công trình được khởi công từ tháng 3/2022 và chỉ sau hơn 3 năm đã hoàn thành – một tốc độ được đánh giá là “kỷ lục” so với mặt bằng chung 5 - 8 năm của các dự án điện rác quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh: “Hà Nội là đô thị hơn 8 triệu dân, mỗi ngày phát sinh trên 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Việc xử lý lâu nay chủ yếu dựa vào chôn lấp, vừa lạc hậu vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí. Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động sẽ là lời giải đột phá, chuyển rác thải từ gánh nặng thành nguồn lực, từ vấn đề thành giá trị”. Ông cũng khẳng định, thành phố đặt mục tiêu từng bước chấm dứt việc chôn lấp rác thải, thay thế bằng công nghệ hiện đại như đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, đồng thời đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành và chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ. Ông nhấn mạnh, sự ra đời của Seraphin không chỉ góp phần giảm áp lực môi trường cho Thủ đô mà còn là minh chứng cho sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO khẳng định: “Việc hoàn thành nhà máy Seraphin mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi cam kết sẽ vận hành công trình hiệu quả, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và người dân”.
Điểm nhấn đặc biệt của Seraphin là kiến trúc và cảnh quan xanh, khác hẳn hình dung truyền thống về một nhà máy xử lý rác. Nhiều người ví nơi đây như một “resort 5 sao” bởi công trình được thiết kế mở, sẵn sàng đón học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và cộng đồng tới tham quan, học tập về mô hình xử lý chất thải hiện đại.
Sự ra đời của Seraphin không chỉ là dấu mốc quan trọng của Hà Nội, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn phát triển của Đảng và Nhà nước. Công trình cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá khoa học – công nghệ; Nghị quyết 29 và Quyết định 687 về kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn – kinh tế số; cùng Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đây cũng là minh chứng cho bản lĩnh của doanh nghiệp Việt khi đầu tư và hoàn thiện một dự án mang tầm vóc quốc tế.
Với việc Seraphin đi vào hoạt động, Hà Nội đã bước thêm một bước quan trọng trong hành trình hướng tới đô thị xanh, sạch, đáng sống. Mô hình này không chỉ có ý nghĩa với riêng Thủ đô mà còn được kỳ vọng trở thành hình mẫu để nhiều địa phương khác của Việt Nam học tập, nhân rộng trong kỷ nguyên phát triển bền vững.
