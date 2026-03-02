Hà Nội khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn”

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới, bài toán xử lý ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, vi phạm trật tự xây dựng – đất đai và an toàn thực phẩm tiếp tục đặt ra cấp thiết. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Sơn Tây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” này, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày chương trình hành động trước cử tri Sơn Tây – Tùng Thiện – Đoài Phương. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN.

Nhấn mạnh trách nhiệm đại biểu “gần dân, sát dân”

Đơn vị bầu cử số 14 có 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên cam kết tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất, tránh hình thức; sau mỗi kỳ họp sẽ thông tin đầy đủ kết quả thảo luận, quyết nghị để nhân dân nắm bắt kịp thời. Đồng thời, chuyển tải chính xác ý kiến của cử tri tới các cơ quan Trung ương và thành phố nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, giải quyết các vấn đề dân sinh.



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Yêu cầu đặt ra đối với đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới rất cao, không chỉ về trình độ, năng lực mà quan trọng hơn là phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 2/3/2026, tại phường Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN. Quyết tâm tháo gỡ “5 điểm nghẽn” lớn của Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội sẽ tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đề ra; tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; cụ thể hóa và đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống. Thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2031; quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng từng đồng vốn ngân sách. Hà Nội khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn của Thủ đô gồm ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí; ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai và an toàn thực phẩm.



Về giao thông, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng vận tải công cộng. Đối với môi trường, Hà Nội tiếp tục trồng cây xanh, giảm phát thải, di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội đô, đầu tư công nghệ xử lý rác thải, nước thải hiện đại. Sau những đợt mưa lớn gây ngập cục bộ thời gian qua, thành phố tập trung hoàn thành các dự án tiêu thoát nước trọng điểm, cải tạo sông nội đô, xây dựng hồ điều hòa và hệ thống thoát nước đồng bộ, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng kéo dài. Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, thành phố tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch để người dân thuận lợi giám sát. Về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số.