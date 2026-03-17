Hà Nội khai trương nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

Các đại biểu trải nghiệm Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hai cấp Thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung thống nhất của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố Hà Nội là một bước đi rất thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước, hướng tới một nền hành chính quản lý hiện đại, minh bạch và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị thành phố Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp nền tảng theo hướng tích hợp sâu hơn các dữ liệu, hệ thống thông tin, bảo đảm sự đồng bộ với các hệ thống phục vụ hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, cũng như các địa phương khác; chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đại biểu và cán bộ công chức để nền tảng thực sự trở thành công cụ làm việc thiết thực và hiệu quả. Hà Nội cần bảo đảm an toàn an ninh thông tin, coi đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống, quản lý dữ liệu và tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp gắn với các cơ quan khác, đặc biệt trong các lĩnh vực giám sát, quản lý chương trình công tác, phục vụ các hoạt động của đại biểu và cán bộ công chức các cơ quan của thành phố. Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dân cử, nền tảng sẽ trở thành công cụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội và kỳ vọng của nhân dân.



Phát biểu tiếp thu tại lễ khai trương nền tảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, HĐND thành phố cam kết sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành các chương trình, kế hoạch hành động chi tiết để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử Thủ đô; quyết tâm đổi mới, không ngừng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới để hoàn thiện hệ sinh thái số, đảm bảo tính kết nối liên thông và bảo mật thông tin tuyệt đối; lấy người dân làm trung tâm, sử dụng nền tảng làm công cụ đắc lực để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, hướng tới xây dựng chính quyền Thủ đô hiện đại, minh bạch.





Theo HĐND thành phố Hà Nội, "Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp thành phố - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ” gồm 9 phân hệ cốt lõi, tạo sự đột phá trong công tác quản lý và điều hành gồm: Hệ thống quản lý văn bản; Hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố, trong đó có phân hệ theo dõi, giám sát riêng đối với các kiến nghị tại các báo cáo giám sát, thông báo, nghị quyết các phiên chất vấn, giải trình; Hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể, cá nhân; Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Hệ thống phòng họp không giấy tờ Q-Cabinet; Hệ thống tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ; Hệ thống email công vụ; Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của HĐND 2 cấp.



Sau nhiều năm triển khai tin học hóa với các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, người dùng phải truy cập nhiều địa chỉ, sử dụng nhiều tài khoản và mật khẩu riêng biệt; dữ liệu giữa các hệ thống còn phân tán, thiếu sự kết nối, khiến việc khai thác thông tin, xử lý công việc mất nhiều thời gian, nhiều tính năng của các hệ thống chưa được khai thác hiệu quả. Việc xây dựng nền tảng nhằm kết nối, tích hợp và đồng bộ các hệ thống nghiệp vụ hiện có, tạo ra một môi trường làm việc thống nhất, hiện đại, an toàn và thuận tiện, giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức giúp việc cho đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo dõi, xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử của thành phố. Lộ trình phát triển được xác định theo các mốc năm 2026, 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2065, hướng tới xây dựng HĐND số và HĐND thông minh, nơi dữ liệu và công nghệ trở thành nền tảng cho quản trị, giám sát và ra quyết định./.