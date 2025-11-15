Hà Nội khai mạc Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025

Các đại biểu bấm nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Tới dự có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định đây không chỉ là sự kiện văn hóa – kinh tế – xã hội có quy mô lớn, mà còn là nhịp cầu gắn kết tinh hoa của quá khứ với khát vọng hiện tại, lan tỏa tầm vóc sáng tạo của Hà Nội trên trường quốc tế. Festival hôm nay chính là minh chứng sống động cho định hướng: vừa bảo tồn di sản, vừa kiến tạo giá trị mới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững.



Festival Làng nghề Quốc tế Hà Nội năm nay được tổ chức trong sự hòa quyện độc đáo giữa Lễ hội Hoa và Lễ hội Làng nghề. Những đóa hoa khoe sắc cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân từ khắp năm châu sẽ cùng nhau thắp sáng Thăng Long ngàn năm. Hoa là biểu tượng của cái đẹp, của sự vươn mình; làng nghề là kết tinh của bàn tay và trí tuệ. Sự hòa quyện ấy chính là thông điệp: Văn hóa và sáng tạo – kết nối để lan tỏa, hội nhập để phát triển.



Festival năm nay không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm tinh hoa mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trong nước và quốc tế cùng thưởng thức, trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực OCOP Việt Nam, nơi mỗi món ăn cũng là một “bản sắc kể chuyện”, một sợi dây nối kết văn hóa – con người – thiên nhiên.



Đặc biệt, Hội đồng Thủ công thế giới tiếp tục vào đánh giá, thẩm định để chính thức công nhận thêm hai làng nghề: Sơn Đồng và Chuyên Mỹ. Như vậy, Hà Nội sẽ có thêm 2 làng nghề được vinh danh trong Mạng lưới thành phố sáng tạo thế giới, cùng với Bát Tràng và Vạn Phúc. Đây là cột mốc lịch sử, là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Thủ đô – trung tâm sáng tạo, hội nhập và lan tỏa văn hóa thủ công mỹ nghệ toàn cầu- ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.