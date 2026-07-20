Hà Nội: Hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại xã Mường Than và một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra thiên tai và các sườn dốc có nền đất bão hòa nước. Mưa kéo dài tiếp tục gây phát sinh thêm một số điểm sạt lở đất đá, ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc.