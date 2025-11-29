Tin tức
Hà Nội giới thiệu bức tranh nông sản an toàn từ khắp Việt Nam
Diễn ra trong bốn ngày, từ 28/11 đến 01/12, sự kiện trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản giữa Hà Nội và các địa phương trên cả nước.
Năm nay, tuần hàng quy tụ hơn 1.300 sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP tiêu biểu đến từ 25 tỉnh, thành phố. Với hơn 50 gian hàng được bố trí khoa học, sự kiện đem đến bức tranh đa dạng của nông nghiệp Việt Nam - từ nông, lâm, thủy sản tươi sống đến các sản phẩm chế biến, mặt hàng ứng dụng công nghệ cao và những đặc sản có tiềm năng xuất khẩu.
Mở cửa từ 9h đến 22h hằng ngày, tuần hàng dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Bên cạnh trưng bày, nhiều hoạt động tương tác trực tiếp như dùng thử sản phẩm, trải nghiệm công nghệ bảo quản, chế biến mới được triển khai, tạo cầu nối thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối tại Hà Nội. Với các nhà bán lẻ, đây là cơ hội tiếp cận nguồn hàng ổn định, chất lượng cao; còn với khách tham quan, đó là trải nghiệm khám phá văn hóa ẩm thực và nông sản vùng miền ngay giữa lòng Thủ đô.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhấn mạnh vai trò của Hà Nội như một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa rất lớn cùng mạng lưới thương mại - dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại chỗ mới đáp ứng được 20% đến 70% nhu cầu, tùy từng nhóm sản phẩm, cho hơn 10 triệu dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Phần còn thiếu được bổ sung qua các chuỗi cung ứng từ các tỉnh và nguồn nhập khẩu.
Một dấu mốc quan trọng được ông Tạ Văn Tường nhắc lại là việc Hà Nội phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai “Chương trình phối hợp về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản và giao thương giai đoạn 2021-2025”. Chương trình đặt mục tiêu đưa sản phẩm các vùng miền về tiêu thụ tại Hà Nội, đồng thời từ Hà Nội lan tỏa ra các thị trường lớn trong nước và hướng tới xuất khẩu, với tiêu chuẩn xuyên suốt là an toàn, minh bạch và truy xuất được nguồn gốc.
Trong bối cảnh đó, Tuần hàng năm 2025 trở thành hoạt động thiết thực, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Không chỉ là không gian quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp và hợp tác xã, sự kiện còn là diễn đàn để các địa phương trao đổi kinh nghiệm sản xuất, liên kết chuỗi, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Xuyên suốt tuần hàng, nhiều chương trình tư vấn, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối, siêu thị, cũng như các đơn vị chế biến - xuất khẩu được tổ chức, góp phần mở rộng cơ hội giao thương.
Ông Tạ Văn Tường khẳng định, việc tổ chức tuần hàng tại phường Kim Liên không chỉ thúc đẩy kết nối thị trường mà còn tạo thêm “sinh khí mới” cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Sự kiện góp phần củng cố tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thủ đô trong việc đồng hành cùng các địa phương phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
Kết thúc bài phát biểu, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu chung là phát triển bền vững các chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, không chỉ phục vụ người dân Hà Nội mà còn tạo giá trị gia tăng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao trong mắt bạn bè quốc tế./.
Thực hiện: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam