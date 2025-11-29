Hà Nội giới thiệu bức tranh nông sản an toàn từ khắp Việt Nam

Tối 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Kim Liên tổ chức khai mạc “Tuần hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2025”. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Diễn ra trong bốn ngày, từ 28/11 đến 01/12, sự kiện trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản giữa Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Năm nay, tuần hàng quy tụ hơn 1.300 sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP tiêu biểu đến từ 25 tỉnh, thành phố. Với hơn 50 gian hàng được bố trí khoa học, sự kiện đem đến bức tranh đa dạng của nông nghiệp Việt Nam - từ nông, lâm, thủy sản tươi sống đến các sản phẩm chế biến, mặt hàng ứng dụng công nghệ cao và những đặc sản có tiềm năng xuất khẩu.

Cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam Mở cửa từ 9h đến 22h hằng ngày, tuần hàng dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Bên cạnh trưng bày, nhiều hoạt động tương tác trực tiếp như dùng thử sản phẩm, trải nghiệm công nghệ bảo quản, chế biến mới được triển khai, tạo cầu nối thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối tại Hà Nội. Với các nhà bán lẻ, đây là cơ hội tiếp cận nguồn hàng ổn định, chất lượng cao; còn với khách tham quan, đó là trải nghiệm khám phá văn hóa ẩm thực và nông sản vùng miền ngay giữa lòng Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường c ùng các đại biểu tham quan gian hàng tại tuần hàng. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhấn mạnh vai trò của Hà Nội như một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa rất lớn cùng mạng lưới thương mại - dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại chỗ mới đáp ứng được 20% đến 70% nhu cầu, tùy từng nhóm sản phẩm, cho hơn 10 triệu dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Phần còn thiếu được bổ sung qua các chuỗi cung ứng từ các tỉnh và nguồn nhập khẩu. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại tuần hàng. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam Để bảo đảm nguồn hàng ổn định, an toàn và minh bạch thông tin, thời gian qua Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường kết nối sản xuất - tiêu thụ. Thành phố đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và phát triển các chuỗi cung ứng an toàn giữa Hà Nội và các địa phương. Trên nền tảng đó, Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố trước sáp nhập (tương ứng 26 tỉnh, thành phố hiện nay) đã hình thành 1.388 chuỗi sản xuất - cung ứng thực phẩm an toàn, đóng góp nguồn nông, lâm, thủy sản lớn cho thị trường Thủ đô.

Một dấu mốc quan trọng được ông Tạ Văn Tường nhắc lại là việc Hà Nội phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai “Chương trình phối hợp về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản và giao thương giai đoạn 2021-2025”. Chương trình đặt mục tiêu đưa sản phẩm các vùng miền về tiêu thụ tại Hà Nội, đồng thời từ Hà Nội lan tỏa ra các thị trường lớn trong nước và hướng tới xuất khẩu, với tiêu chuẩn xuyên suốt là an toàn, minh bạch và truy xuất được nguồn gốc.