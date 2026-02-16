Hà Nội: Giao thông cơ bản thông suốt, an toàn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông, từ sáng sớm ngày 15/2, toàn bộ lực lượng được phân bổ tại các điểm trọng yếu, các cửa ngõ, nút giao lớn và tuyến huyết mạch nhằm đảm bảo thông suốt giao thông dịp cuối năm. Các tổ công tác không chỉ đứng chốt trực ở hiện trường mà còn theo dõi tình hình qua hệ thống camera tích hợp công nghệ hiện đại tại Trung tâm Chỉ huy giao thông. Trực ban đã chủ động đánh giá mật độ phương tiện thời gian thực, linh hoạt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu nhằm hạn chế xung đột giao thông và ngăn ngừa ùn ứ kéo dài.

Các tuyến đường nội đô ghi nhận giao thông ổn định trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Nhiều tuyến đường chính như Trường Chinh – Giải Phóng, Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, các ngã ba trọng điểm và khu vực bến xe lớn đã được bố trí lực lượng phối hợp với công an phường, lực lượng điều khiển giao thông địa phương để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.



Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đơn vị đã rà soát những vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ để bố trí lực lượng chốt trực cố định, kết hợp tuần tra cơ động. Khi lưu lượng phương tiện gia tăng, phương án phân luồng linh hoạt được triển khai ngay nhằm giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm.



Tại khu vực bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường lân cận, giao thông cơ bản ổn đinh trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (đơn vị phụ trách địa bàn) chia sẻ: "Chúng tôi đã bố trí các tổ công tác chốt trực liên tục từ sáng sớm, tập trung xử lý ngay các hành vi gây cản trở như dừng đỗ sai quy định, xe khách chạy rà rê tại khu vực trục Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến". Đặc biệt, đội số 6 còn thực hiện thêm biện pháp hóa trang tuần tra, giám sát và xử lý vi phạm dịch vụ vận tải hành khách, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải trước Tết.



Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thông tin, lường trước kịch bản giao thông tăng đột biến trong những ngày giáp Tết, đơn vị đã triển khai 100% quân số tuần tra, kiểm soát và điều khiển giao thông trên các tuyến huyết mạch như cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 2 và tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện di chuyển.



Trong khi cửa ngõ Thủ đô giao thông ổn định, một số tuyến đường nội đô ghi nhận mật độ giao thông đông do lượng người đổ về các trung tâm mua sắm, tham quan chụp ảnh tại các chợ hoa Tết.



Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, đơn vị phụ trách khu vực trung tâm thành phố chủ động phối hợp Công an cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, mua sắm an toàn, văn minh. Trong thời gian tổ chức chợ hoa xuân Phố cổ 2026, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và đoạn phố bích họa Phùng Hưng được tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.



"Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại tuyến Phùng Hưng và các tuyến phố lân cận, tuyệt đối không để phương tiện tại lòng đường, vỉa hè trong khu vực tổ chức chợ", Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thông tin.



Trong khi tổng thể giao thông Hà Nội diễn biến ổn định và thông suốt, vẫn ghi nhận việc nhiều tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn cao, nhất là vào đêm ngày 14/2 và sáng 15/2. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc các đội số 7 và số 6 đã tổ chức kiểm tra, xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các tổ công tác cũng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khung giờ cao điểm buổi chiều và tối để giảm áp lực giao thông tại các tuyến trọng điểm của thành phố.



Trong những ngày tới của kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục duy trì tinh thần ứng trực 24/7, bám sát địa bàn, chủ động phương án phân luồng linh hoạt theo diễn biến thực tế, quyết tâm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết bình an./.