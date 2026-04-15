Hà Nội đứng thứ 25 thành phố thú vị nhất thế giới

Đông đảo người dân tập trung về khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hà Nội – nơi giao thoa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại vừa được Tạp chí Time Out (Anh) xếp hạng thứ 25 trong danh sách 50 thành phố thú vị nhất thế giới để sống và khám phá năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của Thủ đô Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.



Theo bảng xếp hạng do Tạp chí Time Out công bố, Hà Nội được đánh giá cao nhờ sự hòa quyện độc đáo giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Những khu phố cổ mang đậm dấu ấn lịch sử, các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc cùng với nhịp sống sôi động của một đô thị đang phát triển đã tạo nên diện mạo đặc trưng, khác biệt cho Thủ đô.



Một trong những yếu tố nổi bật giúp Hà Nội ghi điểm với du khách quốc tế chính là văn hóa cà phê đặc sắc. Từ những quán cà phê vỉa hè bình dị đến các không gian sáng tạo mang phong cách hiện đại, Hà Nội mang đến những trải nghiệm đa dạng, phản ánh rõ nét lối sống và gu thưởng thức của người dân địa phương. Bên cạnh đó, ẩm thực đường phố phong phú với nhiều món ăn truyền thống như phở, bún chả, bánh mì… cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.



Không chỉ dừng lại ở những giá trị văn hóa, Hà Nội còn ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của các không gian sáng tạo, nghệ thuật đương đại và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Đây được xem là điểm cộng lớn, giúp thành phố trở nên năng động, trẻ trung hơn trong mắt du khách quốc tế.



Song song với sự ghi nhận từ các bảng xếp hạng quốc tế, ngành Du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu thống kê, chỉ trong quý I/2026, thành phố đã đón gần 9 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 37 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng phát triển bền vững của ngành “công nghiệp không khói”.



Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt khoảng 2,4 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Thủ đô đối với du khách nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến.



Trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế cũng cho thấy những ấn tượng tích cực về Hà Nội. Ông Joshua Hale, một du khách đến từ Đức chia sẻ: “Đây là ngày đầu tiên của tôi ở Hà Nội và mọi thứ giống như bước ra từ một bộ phim. Tôi rất thích những chiếc đèn lồng và kiến trúc ở đây. Tôi dự định đến hồ Hoàn Kiếm để ngắm nhìn các công trình mang phong cách Pháp – tôi thực sự là một người yêu kiến trúc”.



Không chỉ ấn tượng về cảnh quan, du khách còn đánh giá cao ẩm thực Hà Nội. Ông Joshua Hale cho biết thêm: “Buổi sáng tôi thường ăn phở bò – món ăn rất ngon. Nếu muốn trải nghiệm đặc biệt hơn, bạn nên thử chả rươi. Hà Nội giống như một ‘nồi lẩu văn hóa’, nơi hội tụ nhiều yếu tố thú vị, và tôi chắc chắn sẽ quay lại trong tương lai”.



Cùng chung cảm nhận, ông Tạ Huy Đức, một du khách trong nước nhận định: “Ẩm thực Hà Nội không chỉ đặc sắc mà còn có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Bên cạnh đó là hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, không chỉ riêng Hà Nội mà còn kết nối với nhiều điểm đến hấp dẫn trên khắp Việt Nam”.



Hiện nay, Hà Nội có hơn 3.700 cơ sở lưu trú với trên 71.000 phòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Trong quý I năm nay, công suất sử dụng phòng đạt trên 62%, cho thấy hoạt động lưu trú duy trì ở mức ổn định và tích cực. Đây là tín hiệu khả quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Du lịch Thủ đô.



Không chỉ chú trọng về số lượng khách, Hà Nội còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách. Nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với làng nghề truyền thống, khu vực nông thôn và các di sản văn hóa đang được đẩy mạnh xây dựng và quảng bá. Điều này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.



Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá. Việc tăng cường truyền thông quốc tế, kết nối với các thị trường trọng điểm cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới.



Việc lọt vào danh sách 50 thành phố thú vị nhất thế giới năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Hà Nội, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước.



Với những lợi thế về văn hóa, lịch sử cùng định hướng phát triển bền vững, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước./.