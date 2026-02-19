Hà Nội đẩy mạnh số hóa trong quản lý lễ hội

Bến đò đưa du khách đi khai hội chùa Hương. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Kiểm tra thực tế tại khu vực suối Yến và các điểm kinh doanh dịch vụ dọc tuyến lên chùa Thiên Trù, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát hành và kiểm soát vé theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho du khách. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy; siết chặt công tác bảo đảm an toàn vận chuyển, không để xảy ra sự cố.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hộ kinh doanh tiếp tục bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo du khách; duy trì vệ sinh môi trường, giữ gìn không gian di tích trang nghiêm.

Nhấn mạnh tiêu chí tổ chức Lễ hội "An toàn - Thân thiện - Chất lượng", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền xã Hương Sơn và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong điều hành; chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật; phân luồng giao thông hợp lý; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa chá cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc tổ chức Lễ hội Chùa Hương không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, du xuân của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô; do đó, công tác quản lý cần được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ đồng bộ, hướng tới một mùa lễ hội văn minh, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, Ban Tổ chức đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý lễ hội, từ kiểm soát vé, quản lý bãi xe đến vận chuyển khách trên suối Yến. Hệ thống 10 cổng kiểm soát vé tự động tại bến Yến được vận hành theo 3 ca, 6 kíp, 30 tổ, điều tiết theo lượt và khung giờ nhằm hạn chế ùn tắc trong ngày cao điểm. Các cổng từ được hiệu chỉnh, xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện, mất mạng để bảo đảm việc kiểm soát vé an toàn, chính xác.

Phương thức thanh toán được đổi mới theo hướng giảm tiền mặt, tăng thanh toán điện tử qua mã QR, chuyển khoản và máy POS; đồng thời duy trì hình thức tiền mặt để phù hợp với nhiều nhóm du khách. Ban Tổ chức bố trí 6 điểm bán vé tập trung và 1 điểm bổ sung tại trạm kiểm soát vé Thiên Trù.

Trong quản lý phương tiện vận chuyển trên suối Yến, toàn bộ 1.033 thuyền truyền thống, 2.636 xuồng và 6 xuồng điện phục vụ điều hành đều được đăng ký, đăng kiểm chặt chẽ. 100% phương tiện được đánh số, gắn mã QR tiếp nhận thông tin, trang bị áo phao, vật nổi, giỏ đựng rác, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

Lái đò được cấp áo nhận diện, thẻ đeo, tập huấn nghiệp vụ và ký cam kết thực hiện văn minh phục vụ; tiền công được thanh toán 100% qua tài khoản ngân hàng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch. Hoạt động vận chuyển khách bằng xe điện tiếp tục phát huy hiệu quả trong giảm áp lực giao thông và bảo vệ môi trường. Năm 2026, có 110 xe điện được cấp phép, trong đó 92 xe đủ điều kiện vận hành thường xuyên với 115 lái xe phục vụ theo ca, kíp. Ban Tổ chức cũng quản lý, vận hành 3 bãi xe theo đúng quy định, bảo đảm khoa học, an toàn, thuận tiện; miễn phí 100% phí trông giữ ô tô, xe máy tại các bãi xe do Ban Tổ chức quản lý, nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trái quy định.

Lễ khai hội chùa Hương 2025. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trước đó, vào ngày 18/2, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Chùa Hương. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị cảnh sát giao thông đường bộ và Cảnh sát đường thủy tăng cường cho Công an xã Hương Sơn.



Phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai đúng kế hoạch, tập trung phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện ra vào khu vực lễ hội, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Trên tuyến suối Yến, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện chở khách; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ đò và du khách chấp hành nghiêm quy định về mặc áo phao, không chở quá số người theo quy định.

Ban tổ chức đã triển khai hệ thống camera AI và flycam dọc tuyến suối Yến nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, từ mùa lễ hội năm 2026, toàn bộ phí gửi xe ô tô tại các bãi xe phục vụ lễ hội được miễn phí, tạo thuận lợi cho người dân và du khách thập phương. Ngoài lực lượng tăng cường, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục bố trí tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xuồng máy 40CV thực hiện nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ thường trực tại các bến trọng điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến suối Yến nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Một điểm mới đáng chú ý là Ban tổ chức đã bố trí 3 xuồng máy tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù để xử lý các tình huống khẩn cấp. Các lực lượng tham gia phục vụ lễ hội, nếu không làm nhiệm vụ đặc biệt, đều sử dụng đò chèo tay khi di chuyển nhằm bảo đảm an toàn, giữ gìn không gian văn hóa truyền thống và tạo trải nghiệm thanh bình cho du khách./.