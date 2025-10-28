Hà Nội đẩy mạnh quảng bá, làm mới sản phẩm du lịch dịp cuối năm

Ngành du lịch Hà Nội tổ chức công bố các sản phẩm du lịch mới năm 2025 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 10, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 2,27 triệu lượt, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 695 nghìn lượt (tăng gần 18%), khách nội địa đạt 1,58 triệu lượt (tăng hơn 5%). Tổng thu từ du lịch đạt 9,93 nghìn tỷ đồng, tăng gần 12%.

Tính chung 10 tháng năm 2025, Hà Nội đón khoảng 28,22 triệu lượt khách, tăng 21,9%; tổng thu ước đạt 108,22 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục được mở rộng với 3.761 cơ sở, tương ứng 71.256 phòng; trong đó có 85 khách sạn và khu căn hộ đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao. Công suất phòng bình quân đạt gần 60%, cao hơn cùng kỳ. Hiện Hà Nội có 58 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, bao gồm điểm ăn uống, mua sắm, vui chơi và chăm sóc sức khỏe.

Về quản lý lữ hành, tính đến 20/10, thành phố có hơn 2.100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 586 doanh nghiệp lữ hành nội địa, cùng hơn 9.500 hướng dẫn viên các loại đang hoạt động.

Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Du lịch đã trình UBND Thành phố dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực du lịch, triển khai nhiều kế hoạch trọng điểm như Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cập nhật cơ sở dữ liệu lưu trú, và đề xuất Hà Nội đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Hoạt động xây dựng sản phẩm, xúc tiến và quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, nổi bật với sản phẩm trải nghiệm đêm tại di tích Đền Sóc, mô hình du lịch cộng đồng xã Yên Xuân (huyện Quốc Oai), và chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh Tây Nam Bộ.

Sở cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng, góp phần hoàn thiện sản phẩm du lịch tại Mường Cốc (huyện Mỹ Đức); đồng thời tham gia các sự kiện văn hóa lớn như Ngày Văn hóa Thế giới tại Hoàng thành Thăng Long và Chương trình Áo dài Việt Nam 2025.