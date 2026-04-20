Hà Nội: Đẩy mạnh kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” bao gồm 5 toa được đặt theo 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Quan Chưởng và Ô Chợ Dừa.

Theo đó, điểm nhấn năm nay là định hướng mở rộng không gian du lịch ra các khu vực như Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Sơn Tây với các sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Một số sản phẩm mới như “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ), “Con đường Đạo học” (xã Ô Diên), du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì) bước đầu góp phần điều tiết dòng khách, thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm.

Trong định hướng lâu dài, Hà Nội hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, hướng tới phát triển du lịch bền vững.



Song song đó, hơn 20 hoạt động văn hóa, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên toàn địa bàn. Nổi bật là chuỗi trải nghiệm nghề truyền thống và không gian di sản tại khu phố cổ; các triển lãm như “Sơn ta sử tích”, “Dòng chảy sơn mài Việt – Từ di sản đến đương đại”, “Từ Dó mà ra”; cùng sự kiện “Dệt mới sắc xưa” tại Bảo tàng Hà Nội.

Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Giao hưởng non sông”, “Âm vang Tổ quốc” và chuỗi biểu diễn tại nhiều địa phương cũng được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Đáng chú ý, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu” với nhiều hoạt động tái hiện văn hóa dân tộc. Ở phân khúc giải trí, lễ hội “Xứ sở Pony – Hành trình lạc vào miền cổ tích” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn và chương trình “Hải trình mùa hè 2026” tại Công viên nước Hồ Tây góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là nhóm gia đình và giới trẻ.

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Lăng tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mỳ phục vụ nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác.

Bên cạnh việc tổ chức sự kiện, thành phố cũng tăng cường chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng vận tải công cộng và yêu cầu các cơ sở du lịch niêm yết giá công khai, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường. Các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn triển khai nhiều hình thức nhằm thu hút khách như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm dịch vụ trong dịp nghỉ lễ.

Trong lĩnh vực lữ hành, ngành du lịch Thủ đô định hướng đa dạng hóa phương thức vận chuyển, từng bước giảm phụ thuộc vào hàng không thông qua phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ và đường sắt chất lượng cao, nâng tầm phương tiện vận chuyển trở thành một phần của trải nghiệm. Từ năm 2025, thành phố đã tăng cường kết nối tour với các tỉnh, thành lân cận bằng xe chất lượng cao và các sản phẩm tàu du lịch như đoàn tàu hai tầng “Năm Cửa Ô - The Hanoi Train”, góp phần tạo điểm nhấn mới cho hành trình. Đồng thời, Sở khuyến khích doanh nghiệp lữ hành tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch vụ, công khai, minh bạch chính sách hoàn, hủy dịch vụ.



Trong dài hạn, Hà Nội tiếp tục định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa, tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ sản phẩm, dịch vụ đến hạ tầng, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến Hà Nội trong dịp cao điểm nghỉ lễ năm nay./.