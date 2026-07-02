Hà Nội: Công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, lễ công bố hôm nay là điểm khởi đầu, không phải là đích đến. Với những nền tảng đã được xây dựng, Mường Cốc sẽ từng bước khẳng định vị thế là một trong những mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của Thủ đô, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Mường và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Hà Nội.

Theo ông Trần Trung Hiếu, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Mường Cốc (xã Mỹ Đức) vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn không gian sinh thái vùng bán sơn địa với cánh đồng lúa, hồ nước, núi đá vôi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường. Được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và phát triển, nơi đây đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng theo hướng xanh, lấy cộng đồng làm chủ thể, hướng tới mục tiêu Net Zero. Đến nay, điểm đến đã phát triển nhiều sản phẩm trải nghiệm như đạp xe, trekking, tour khám phá văn hóa Mường và chương trình "Một ngày làm người Mường", mang đến cho du khách những trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Cùng ngày, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị kết nối, phát triển du lịch cộng đồng Mường Cốc

Từ một bản Mường còn ít được biết đến, Mường Cốc hôm nay đã xây dựng được hệ thống sản phẩm du lịch khá đa dạng, khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc Mường và đời sống sinh hoạt truyền thống để tạo nên những trải nghiệm chân thực, khác biệt dành cho du khách.

Điểm đến đã hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm tương đối hoàn chỉnh với 6 thôn vùng lõi phát triển du lịch cộng đồng; 26/45 hộ dân tham gia cung ứng dịch vụ; 7 homestay; 4 farmstay nòng cốt; 8 cung đạp xe khám phá bản Mường; 2 cung trekking thiên nhiên và dược liệu; 8 chương trình tour trải nghiệm, trong đó có 4 tour liên kết; gần 60 điểm tài nguyên và trải nghiệm đã được số hóa; Mường Cốc Refill Station - mô hình tiếp nước miễn phí đầu tiên hướng tới Net Zero; đồng thời thực hiện tiêu chí "5 Không" trong phát triển du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và giảm phát thải.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, qua khảo sát thực tế, địa phương nhận thấy khu vực Mường Cốc còn lưu giữ nhiều cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá Mường Cốc có tiềm năng lớn để trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của Hà Nội và khu vực Tây Bắc, ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Travelogy, cho rằng điều quan trọng là phải định vị Mường Cốc như một điểm đến trung chuyển, kết nối và trải nghiệm thay vì phát triển đơn lẻ, từ đó tạo sức cạnh tranh bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chính quyền xã Mỹ Đức, các doanh nghiệp lữ hành và Tổ điều phối du lịch cộng đồng Mường Cốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch. Việc ký kết được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp, góp phần đưa sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc tiếp cận thị trường và thu hút du khách trong thời gian tới.