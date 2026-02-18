Hà Nội: Chuyển tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo" thị trường chuyển đổi số

Khắc phục "điểm nghẽn" thương mại hóa



Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thời gian qua, năng lực cung ứng công nghệ của Thủ đô ngày càng lớn, song khả năng giao dịch, thương mại hóa và lan tỏa vào thực tiễn vẫn còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính không nằm ở việc thiếu công nghệ, mà là thiếu một thị trường được tổ chức bài bản, minh bạch với các cơ chế bảo đảm niềm tin cho các bên tham gia.



Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm quan Sàn Giao dịch công nghệ. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN



Để giải quyết bài toán này, đầu tháng 2/2026, Hà Nội đã chính thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số. Đây được xác định không chỉ là nơi niêm yết công nghệ hay giải pháp số đơn thuần, mà là thiết chế trung tâm tập hợp các công cụ tài chính, pháp lý, kết nối đầu tư để thị trường vận hành.



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, Hà Nội đang chuyển từ tư duy "quản lý chuyển đổi số" sang "tổ chức thị trường chuyển đổi số". Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả.



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu tại buổi Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tư vấn, triển khai hệ thống quản trị công việc gắn với phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN



Cũng theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số được phát triển trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các mô hình tại Singapore và Trung Quốc; đồng thời định hướng kết nối liên thông với các sàn trong nước, khu vực và quốc tế, vừa thúc đẩy xuất khẩu công nghệ và giải pháp chuyển đổi số, vừa tiếp nhận có chọn lọc công nghệ tiên tiến, đảm bảo yêu cầu an ninh và làm chủ công nghệ.



Điểm nhấn quan trọng của Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (Hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công - tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Đến năm 2030, HanoTEX hướng tới trở thành thiết chế trung gian thị trường khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.



Chuyển đổi số để phát triển kinh tế số



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định quan điểm xuyên suốt: "Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không chuyển đổi số vì phong trào".



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày báo cáo tại một cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của thành phố: Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không thực hiện theo phong trào. Trong đó, Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số không phải là nơi trình diễn công nghệ, mà phải là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế, lấy hiệu quả và khả năng nhân rộng làm thước đo. Hà Nội xác định năm 2026 là năm bản lề quan trọng để chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang hành động, từ thí điểm sang triển khai thực chất. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt trên 40% và đến năm 2065 đạt trên 70%.



Sự ra đời của Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số, kết hợp với hạ tầng cứng đang được xây dựng, được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội không chỉ là nơi khởi nguồn ý tưởng mà còn là nơi biến công nghệ thành giá trị thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội cam kết đồng hành, kiến tạo và tháo gỡ để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững của Thủ đô. “Hà Nội không chỉ khơi nguồn, khởi nguồn ý tưởng, mà quyết tâm biến công nghệ thành tăng trưởng và biến chuyển đổi số thành giá trị kinh tế thực” Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nói./.