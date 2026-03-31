Hà Nội: Chấn chỉnh hoạt động vận tải tại các công trình xây dựng,

Ngoài việc xử lý hành chính, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ phương tiện cưa cắt, dỡ bỏ phần cơi nới vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu trước khi đưa vào hoạt động. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Địa bàn thuộc quản lý của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) hiện đang đồng thời triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm và khẩn cấp của thành phố như: Dự án xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc), hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm), cải tạo tuyến kênh Thụy Phương (bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm úng ngập), hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ). Các dự án này đều có quy mô lớn, thi công khẩn trương dẫn đến nhu cầu vận chuyển đất đá, phế thải xây dựng cao, hoạt động liên tục ngày đêm. Các tuyến vận chuyển đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Võ Chí Công…, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu xây dựng, ô nhiễm môi trường, phương tiện vi phạm tải trọng, đi sai lộ trình…



Trước tình hình trên, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã phối hợp với Công an cơ sở và các lực lượng liên quan chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, xác định rõ những tồn tại, bất cập tại từng công trình có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Từ đó, đơn vị tổ chức làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công, vận tải; thông qua trình chiếu video phóng sự thực tế để chỉ rõ vi phạm của từng công trình, yêu cầu đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.



Ghi nhận sáng 31/3, tại địa bàn quản lý của đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội), các phương tiện trước khi ra khỏi công trường đều được yêu cầu xịt rửa sạch bùn đất; kiểm soát đầy đủ các điều kiện về giấy tờ, kích thước thành thùng, tải trọng và điều kiện của người điều khiển phương tiện.



Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, thời gian qua, nhiều công trình trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực như bố trí hệ thống cầu rửa xe, che phủ kín thùng phương tiện, tăng cường nhân lực vệ sinh môi trường, điều tiết phương tiện ra vào hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình chưa khắc phục triệt để, để xảy ra tình trạng phương tiện ra vào gây rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các trường hợp này đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu khắc phục và đưa vào diện theo dõi, xử lý nếu tái phạm.



“Ngoài công tác chấn chỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền “tận chân công trình”, trực tiếp làm việc với đội ngũ lái xe, công nhân thi công; dán pano hướng dẫn các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực ra vào và các tuyến đường xung quanh công trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp và các chủ phương tiện”, Trung tá Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.



Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ ngày 15/2 đến 14/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã xử lý 120 trường hợp xe tải vi phạm, phạt tiền 167,5 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm: chở quá tải, vi phạm dừng đỗ, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thùng thành…



Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ thi công, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các khu vực có nhiều công trình xây dựng, góp phần bảo đảm giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn cho người dân./.