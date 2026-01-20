Hà Nội: Chăm lo để tất cả đoàn viên, người lao động đều vui đón Tết

Công nhân lao động tham gia Hội thi trưng bày không gian Tết Việt của Công ty Toyota Boshoku Hà Nội. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai rộng khắp với điểm nhấn là chương trình "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng", "Chợ Tết Công đoàn", tổ chức xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Dự kiến, khoảng 83.000 suất quà sẽ được trao tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; qua đó kịp thời động viên, chia sẻ, giúp người lao động yên tâm đón Tết, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động đang trực tiếp sản xuất. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/1, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Toyota Boshoku Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng", thu hút khoảng 800 người tham gia, trong đó có 600 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, mỗi đoàn viên, người lao động thuộc diện thụ hưởng được nhận trợ cấp 1 triệu đồng, một suất quà trị giá 300.000 đồng và voucher trị giá 500.000 đồng mua hàng tại "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026". Điểm nhấn của chương trình là Hội thi trưng bày không gian Tết Việt với sự tham gia của 39 tổ Công đoàn, tái hiện sinh động không khí Tết truyền thống, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong công nhân lao động. Ngoài ra, Công đoàn xã Mê Linh được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ủy quyền trao 201 suất hỗ trợ và 32 suất vé tàu, xe ô tô cho đoàn viên, người lao động của công ty về quê đón Tết; lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền 2026. Ảnh tư liệu: Minh Nghĩa - TTXVN

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam, công tác chăm lo Tết cho người lao động cũng được triển khai sớm và toàn diện. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty. Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam, trong bối cảnh năm 2025 doanh nghiệp và người lao động chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt tại khu vực Sóc Sơn, Công đoàn đã hỗ trợ hơn 800 đoàn viên bị ảnh hưởng, với mức từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/người, góp phần giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn công ty phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: tổ chức tiệc tất niên, các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tặng quà Tết cho 100% người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, đảm bảo 100% người lao động có tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, công ty tổ chức khoảng 50 chuyến xe đưa đón gần 1.500 công nhân và gia đình về quê đón Tết, đồng thời hỗ trợ vé xe cho người lao động ở các chi nhánh trên toàn quốc, bảo đảm người lao động được về quê đón Tết an toàn, đủ đầy. Đồng thời, công ty triển khai đến các tổ công đoàn nắm bắt quân số đoàn viên người lao động quay trở lại công ty làm việc, để đảm bảo sau Tết hoạt động sản xuất diễn ra bình thường.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, bên cạnh công tác chăm lo, thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, nhất là Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu; chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động, kịp thời phối hợp giải quyết tranh chấp phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng" trong dịp Tết.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và hướng mạnh về cơ sở, các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nói chung đang góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, để mùa Xuân mới thực sự là mùa của niềm vui, sự yên tâm và khởi đầu thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp./.