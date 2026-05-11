Hà Nội bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu để HĐND thành phố xem xét, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu Trương Thị Ngọc cho biết, tổng số đại biểu HĐND thành phố là 116 đại biểu; số đại biểu có mặt 116; số phiếu phát ra 116; số phiếu thu về 116; số phiếu hợp lệ 116. Kết quả, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường đều đạt 116/116 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt.

Sau đó, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bấm nút điện tử. Kết quả biểu quyết có 116/116 đại biểu tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Theo nghị quyết được thông qua, HĐND thành phố xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh ngày 25/10/1971, quê quán xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình; có trình độ chuyên môn đại học các ngành Kinh tế, Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2022 là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2023 là Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2025 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, là Kỹ sư công trình thủy lợi; trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Từ năm 1997 đến năm 2005, ông là chuyên viên Công ty kinh doanh Nhà số 2 (Sở Nhà đất Hà Nội). Từ năm 2005-2017, ông trải qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng, chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Từ tháng 5-2017 đến tháng 10/2022, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Hà Nội rồi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Từ tháng 11/ 2022 đến tháng 6/2025, là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Từ tháng 2- 5/2026, ông giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 11/5/2026, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gồm Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Dương Đức Tuấn, ông Trương Việt Dũng, bà Vũ Thu Hà, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường./.