Hà Nội: 950 học sinh tiểu học diễn hành chào mừng năm mới Bính Ngọ và kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Hoạt động do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa giáo dục kỷ niệm 950 năm Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.



Các em học sinh háo hức, phấn chấn chờ đến giờ diễu hành. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Tham gia diễn hành là 950 học sinh lớp 1 và lớp 2 đến từ các trường: Tiểu học Lý Thường Kiệt, La Thành, Văn Chương và Trung Phụng. Các em mặc áo dài truyền thống, trên đó khắc họa biểu tượng kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, tạo nên hình ảnh trang trọng, giàu ý nghĩa trong không gian di sản.



Học sinh các trường tiểu học tập kết trước giờ diễu hành. Ảnh: Tuyết Mai-TTXVN



Cô Lê Thị Thu Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt bày tỏ sự xúc động, tự hào khi nhà trường được tham gia sự kiện chào mừng kỷ niệm. Theo cô, đây không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp học sinh hiểu hơn về giá trị lịch sử, giá trị của đạo học; từ đó hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và các giá trị nhân văn.



Các em học sinh diễu hành từ khu nội tự Văn Miếu – Quốc Tử Giám sang Hồ Văn. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Tham gia hai chương trình, thầy và trò nhà trường đều háo hức chuẩn bị, chờ đợi, đặc biệt là khi góp mặt trong chương trình “Đạo học” với các tiết mục văn nghệ, trình diễn áo dài, tái hiện những trang lịch sử về truyền thống học tập của dân tộc.



Cuộc diễu từ khu nội tự Văn Miếu – Quốc Tử Giám sang Hồ Văn, mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự tiếp nối liên tục của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tin vào thế hệ tương lai. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Em Hoàng Kiều Anh (học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học Văn Chương) chia sẻ cảm xúc vui mừng khi được tham gia chương trình. Em cho biết rất thích được mặc chiếc áo dài đẹp khi đến với sự kiện; đồng thời bày tỏ ấn tượng đặc biệt với Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, lưu giữ truyền thống hiếu học của dân tộc.



Màn "tăng tốc" của các học sinh tiểu học tại diễn hành chào mừng năm mới Bính Ngọ và kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh đạo học Việt Nam; đồng thời tạo sự kết nối giữa truyền thống giáo dục của dân tộc với công cuộc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Những ngày qua, trung tâm đã phối hợp cùng các nhà trường tập luyện, ghi nhận không khí hào hứng của thầy cô, học sinh, phụ huynh cũng như tình cảm, sự quan tâm của du khách khi tham quan và trải nghiệm hoạt động. Chuỗi hoạt động mở đầu cho dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt trong những ngày đầu năm mới 2026, góp phần tôn vinh đạo học Việt Nam, tôn vinh đội ngũ nhà giáo và học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.



Khách du lịch quốc tế giao lưu thân thiện với các em học sinh. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Cuộc diễn hành diễn ra từ khu nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám sang Hồ Văn, mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tin vào thế hệ tương lai - những mầm non đang tiếp bước con đường tri thức mà cha ông đã vun đắp suốt gần một thiên niên kỷ.



Cùng với cuộc diễn hành Gieo mầm Đạo học cho thế hệ tương lai, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa giáo dục đặc biệt, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đạo học”. Chuỗi hoạt động nhằm ôn lại và tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam - nơi sự học được đặt trên nền tảng đạo lý, gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và đất nước; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học trong xã hội đương đại./.