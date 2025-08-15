Hà Lan sẽ chia sẻ mô hình “Động lực cát - Sand Motor” giúp Việt Nam bảo đảm bền vững môi trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. Ảnh:Văn Điệp - TTXVN

Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với sự đồng hành, hợp tác lâu dài của Hà Lan dành cho Việt Nam trong các dự án về biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, đặc biệt là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước nhu cầu rất lớn về cát xây dựng của các dự án hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thí điểm khai thác cát biển phục vụ nhu cầu xây dựng, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm cân bằng sinh thái. Các doanh nghiệp Hà Lan, với công nghệ và kinh nghiệm khai thác, xử lý cát biển thành vật liệu xây dựng, có thể tham gia xác định chi phí, công suất khai thác bền vững các mỏ cát biển tại Việt Nam, cung cấp vật liệu xây dựng bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn Hà Lan chia sẻ mô hình “Động lực cát - Sand Motor” giúp đánh giá tác động của sóng, thủy triều và dòng chảy đến sự di chuyển và hình dạng của sóng cát ở khu vực ven biển để Việt Nam áp dụng trực tiếp, vừa bảo đảm bền vững môi trường, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước như các công trình thủy lợi trên lưu vực sông Hồng, nhằm giữ nước mùa khô, chống xâm nhập mặn và bảo đảm nguồn nước ngọt cho các đô thị lớn của Việt Nam.

Đại sứ Kees van Baar bày tỏ vui mừng trước các đề nghị của Phó Thủ tướng cũng như kế hoạch kỷ niệm 15 năm hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản trị nước.

Ông Kees van Baar khẳng định, Hà Lan sẽ phối hợp với một số tổ chức quốc tế để hỗ trợ Việt Nam trong quản lý tài nguyên nước bền vững, đánh giá tác động môi trường, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, cung cấp nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay; cam kết sẽ thúc đẩy áp dụng công nghệ Sand Motor và các sáng kiến tiên tiến của Hà Lan tại Việt Nam để vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm phát triển bền vững và thuận thiên./.