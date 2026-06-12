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Green SM được kỳ vọng tạo dấu ấn tại thị trường Ấn Độ
Ông Rohit Khurana, chuyên gia của Car Blog ở Ấn Độ, cho rằng sự xuất hiện của Green SM mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều đô thị lớn của Ấn Độ đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường và chất lượng không khí. Theo ông, việc triển khai dịch vụ taxi điện không chỉ bổ sung thêm lựa chọn giao thông thân thiện với môi trường mà còn phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh mẽ.
Đồng quan điểm, ông Pankaj Mishra, Quản lý cấp cao phụ trách tăng trưởng và chiến lược tại Cashfree Payments, nhận định việc Green SM gia nhập thị trường Ấn Độ có ý nghĩa lớn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đẩy nhanh quá trình điện hóa ngành giao thông. Theo ông, sự tham gia của Green SM cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực di chuyển bằng xe điện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái giao thông xanh, đồng thời hỗ trợ giảm ô nhiễm tại các đô thị lớn.
Ông Khurana cũng nhận định người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng có xu hướng lựa chọn xe điện cho các chuyến đi ngắn trong đô thị nhờ khả năng vận hành êm ái, mang lại sự thoải mái và chi phí cạnh tranh so với các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống. Không gian rộng rãi và khả năng chứa hành lý của các mẫu xe điện cỡ lớn cũng được xem là những yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Trong khi đó, ông Pankaj Mishra cho rằng thách thức lớn nhất đối với Green SM là đặc thù của thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng rất nhạy cảm về giá. Theo ông, doanh nghiệp cần xây dựng chính sách giá phù hợp để vừa duy trì sức cạnh tranh vừa đảm bảo khả năng tiếp cận của khách hàng.
Ngoài ra, Green SM sẽ phải cạnh tranh với các nền tảng gọi xe đã có vị thế vững chắc như Uber, Ola và Rapido, cũng như nhiều doanh nghiệp mới đang tham gia lĩnh vực di chuyển điện. Dù vậy, việc được định vị ở phân khúc cao cấp có thể giúp Green SM thu hút nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho chất lượng dịch vụ tốt hơn.
Bất chấp những thách thức trên, cả hai chuyên gia đều bày tỏ sự lạc quan về triển vọng dài hạn của Green SM tại Ấn Độ.
Theo ông Khurana, Green SM đã gia nhập thị trường vào đúng thời điểm khi Chính phủ Ấn Độ đang dành nhiều hỗ trợ cho quá trình điện hóa ngành giao thông, đặc biệt là việc chuyển đổi các phương tiện vận tải thương mại sang xe điện. Ông cho rằng nhu cầu đối với các giải pháp di chuyển xanh đang tăng trưởng mạnh và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
Ông cũng đánh giá triển vọng của các dịch vụ taxi điện trong các chuyến đi nội đô và liên đô thị là rất khả quan. Với khả năng di chuyển khoảng 400 km sau mỗi lần sạc, các phương tiện của Green SM có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu đi lại trong thành phố cũng như nhiều hành trình liên đô thị mà không cần sạc giữa đường.
Về phần mình, ông Pankaj Mishra nhấn mạnh rằng quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển điện tại Ấn Độ. Theo ông, nếu duy trì được chất lượng dịch vụ và chiến lược phát triển phù hợp, Green SM có nhiều cơ hội mở rộng thị phần trong những năm tới.
Là một trong những đối tác đầu tiên của Green SM tại Ấn Độ trong lĩnh vực thanh toán điện tử, ông Mishra khẳng định Cashfree Payments tin tưởng vào tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Green SM trong quá trình mở rộng hoạt động tại thị trường này./.