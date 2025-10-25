Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Trí thức Việt Nam tại Thái Lan đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Quang cảnh cuộc gặp mặt giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Đỗ Sinh - PV TTXVN tại Thái Lan

Phát biểu chào mừng các thầy cô và các anh chị em trí thức tới dự buổi gặp mặt tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết Đảng và Nhà nước xác định đội ngũ trí thức kiều bào chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đại sứ nhắc lại thông điệp chính trị mạnh mẽ về khát vọng đổi mới và hội nhập của Việt Nam đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thu hút ít nhất 100 chuyên gia Việt kiều hàng đầu về nước trong giai đoạn 2025-2027, đồng thời xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt vượt khung để họ có thể yên tâm cống hiến.

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Thái Lan hiện có khoảng 100.000 người, đã thành lập được hệ thống hội đoàn chặt chẽ như Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và các chi hội địa phương, Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam, Ban phụ nữ kiều bào, Hội sinh viên… Thời gian qua, các hội đoàn đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan trong nước triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh hai nước gần đây đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ bày tỏ hy vọng cuộc gặp là diễn đàn mở để các thầy cô giáo, các anh chị và các em cùng kết nối, trao đổi thực chất, bước đầu xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, hướng tới thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước và đóng góp cho quê hương.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ suy nghĩ của mình về tiềm năng hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam – Thái Lan, thu hút nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Thái Lan nói riêng, kết nối trí thức Việt Nam tại Thái Lan và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh, Viện Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan và Việt Nam đều là những quốc gia đang phát triển nhanh ở khu vực Đông Nam Á và cùng phải đối mặt với nhiều thách thức giống nhau như vấn đề ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông hay ngập lụt đô thị. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác liên ngành vì chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng khoa học công nghệ để giải quyết các thách thức này.

Về thu hút nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Thái Lan nói riêng, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Bệnh viện Bangkok, cho rằng Nhà nước cần có chính sách liên tục, nhất quán và dài hạn để khuyến khích các nhà trí thức, khoa học Việt Nam ở nước ngoài có thể trở về nước đóng góp cho quê hương bằng hình thức bán thời gian; hỗ trợ công tác chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ từ Thái Lan hay các nước khác về Việt Nam; tạo nền tảng chuyên biệt để cung cấp, cập nhật thông tin về nhu cầu trong nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có quỹ xuyên quốc gia để phát triển dự án, phát triển học thuật xuyên quốc gia, kết nối giữa Việt Nam và Thái Lan.

Về kết nối đội ngũ trí thức Việt Nam tại Thái Lan, chuyên gia nghiên cứu Hoàng Hùng Mạnh thuộc AIT đề xuất lập các nhóm liên lạc với Đại sứ quán đứng ra làm đầu mối tổ chức và kết nối không chỉ giới giảng viên đại học, nghiên cứu viên mà có thể mở rộng ra với các chuyên gia, kỹ sư người Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty Thái Lan để có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm không chỉ về nghiên cứu khoa học mà cả ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực tiễn.

Tại cuộc gặp, nhiều đại biểu cũng bày tỏ tâm đắc với các nội dung toàn diện của Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là các nội dung về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với nội dung về Quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các đại biểu cho rằng Nhà nước cần phân bổ ngân sách đầu tư xứng đáng cho giáo dục, y tế và nghiên cứu khoa học. Giáo sư Phan Minh Dũng, chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại AIT, cho rằng mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số và AI là nâng cao năng suất lao động, đồng thờ cho rằng Nhà nước cần có chính sách giúp các trường đại học triển khai ngay lập tức chương trình đào tạo về AI để tạo ra số lượng lớn chuyên gia về AI để các doanh nghiệp có thể tuyển dụng khi cần.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí chân tình và cởi mở. Đại sứ Phạm Việt Hùng ghi nhận những ý kiến chia sẻ của đội ngũ trí thức Việt Nam tại Thái Lan là rất bổ ích, tạo tiền đề để Đại sứ quán xây dựng mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan, góp phần phát huy sức mạnh tập thể của cộng đồng kiều bào đóng góp vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới./.