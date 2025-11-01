Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Trí thức người Việt tại Campuchia tâm đắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Khẳng định bà con cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hoàn toàn nhất trí với nội dung các bản dự thảo văn kiện, luôn tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, ông Sim Chy bày tỏ sự vui mừng trước việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương, góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại nước sở tại như nội dung được nêu trong mục XII của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Giám đốc Med115 Polyclinic Phnom Penh - trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, coi nhân dân là chủ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Tiến sĩ - bác sĩ Heng LiHong - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) – bày tỏ tâm đắc với bài học kinh nghiệm “Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ông cho rằng nội dung này không chỉ mang ý nghĩa trong nước, mà còn mang giá trị mở rộng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vượt qua biên giới, hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt với Việt Nam như Campuchia và Lào.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung toàn diện của dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giáo dục... Trong đó, giáo dục được xem là lĩnh vực then chốt, giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tiến sĩ - bác sĩ Heng LiHong nhấn mạnh trong thời đại chuyển đổi số, giáo dục tri thức là nền tảng tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển. Ông kiến nghị 3 nội dung trọng tâm để phát triển giáo dục: Nâng cao chất lượng thực học, thực hành, đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tế; Giảm bệnh thành tích và bằng cấp hình thức, tổ chức thi cử minh bạch, chọn đúng người tài; và Đầu tư toàn diện cho đội ngũ nhà giáo, coi đây là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới giáo dục.