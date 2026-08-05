Góp phần gia tăng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, buổi họp mặt là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ghi nhận những kết quả hợp tác thiết thực giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thành phố Cần Thơ tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng bền chặt, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là cầu nối, góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Cần Thơ tiếp tục là đối tác gần gũi, cùng chung tay củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, cũng như của cả Cộng đồng ASEAN. Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, qua đó góp phần gia tăng kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều giữa Thái Lan và Việt Nam. Song song đó, thúc đẩy hợp tác du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch chợ nổi.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tại đây, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và thương mại, ưu tiên các lĩnh vực mà Thái Lan có lợi thế và Cần Thơ có tiềm năng. Đồng thời, mở rộng hợp tác về du lịch thông qua việc kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khai thác hiệu quả các mô hình du lịch đặc trưng, nhất là du lịch sông nước và chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra, Cần Thơ và các đối tác Thái Lan cũng cần thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, nghiên cứu xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, thường xuyên và phù hợp với nhu cầu phát triển của các bên trong giai đoạn mới.

Bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán cùng các bên liên quan luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển; mong muốn đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm về thương mại, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa thành phố Cần Thơ và Thái Lan có nhiều bước phát triển tích cực. Năm 2025, tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Cần Thơ đạt khoảng 119,25 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ sang Thái Lan đạt 28,8 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan đạt 10,7 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ sang Thái Lan đạt khoảng 13,9 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm gạo, thủy sản, nông sản và thực phẩm chế biến. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 3,8 triệu USD, chủ yếu là vải, hóa chất và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Những kết quả này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang có những đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế của thành phố Cần Thơ, đồng thời hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng hợp tác./.