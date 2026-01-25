Góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 26 - 27/1/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đặc biệt sau khi hai nước đã nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm cao mới, thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào hồi đầu tháng 12/2025. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Việt Nam diễn ra ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam lần lượt tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước. Xin Đại sứ cho biết chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt Nam - Lào?

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế và đã được Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khái quát bằng 4 chữ “Tình” đó là: Tình đồng chí, Tình đoàn kết, Tình anh em và Tình bạn. Việc lãnh đạo cấp cao của hai nước thường lựa chọn nước bạn là điểm đến đầu tiên ngay sau khi đảm nhận cương vị lãnh đạo cao nhất đã trở thành một thông lệ truyền thống tốt đẹp mà không có bất cứ nước nào có được, điều này thể hiện tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa những người đồng chí cùng chung lý tưởng, cùng chung cội nguồn, cùng đoàn kết, kề vai sát cánh chống kẻ thù chung và cùng siết chặt tay nhau xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.

Việc đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm chính thức ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại hết sức sâu sắc. Điều này khẳng định mức độ tin cậy chính trị đặc biệt cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa cá nhân các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đồng thời cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào luôn được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, biến động phức tạp, tác động đến hòa bình, ổn định, hợp tác và an ninh toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Vừa qua, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng đã đưa ra những đường lối, định hướng và quyết sách chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của mỗi quốc gia. Do đó, chuyến thăm thể hiện sự đồng hành, gắn bó chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo hai bên trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, chuyến thăm tiếp tục khẳng định tính kế thừa và phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, được hun đúc và thử thách qua chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đây là minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, son sắt, “chia ngọt sẻ bùi”, kề vai sát cánh giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nhấn mạnh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt – Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Việt Nam lần này chính là sự tiếp nối sinh động những giá trị bất biến đó, góp phần giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.



Phóng viên: Thưa Đại sứ, trong chuyến thăm lần này, các nhà Lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ trao đổi những nội dung gì, hay xác định những vấn đề nào cần ưu tiên để hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược của quan hệ Việt Nam - Lào?

- Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Lào đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào hồi tháng 12/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và trong chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử này, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm cao mới, thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Theo nhận thức chung của hai bên, “gắn kết chiến lược” sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng nhằm cụ thể hóa và hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trên các trụ cột trọng tâm của quan hệ hai nước:

Thứ nhất, về chính trị – đối ngoại, tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, là nòng cốt chiến lược định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước, theo đó hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, phát triển của mỗi nước; duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế và những vấn đề mới mà Đại hội Đảng mỗi nước đặt ra.

Thứ hai, về an ninh – quốc phòng, được coi là trụ cột hợp tác giữa hai nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội mỗi nước. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ thực hiện Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Bộ Công an; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước.

Thứ ba, về hợp tác kinh tế, hai bên cần tập trung để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Trọng tâm là tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics, viễn thông, du lịch…; triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, có tính lan tỏa cao; hỗ trợ Lào phát huy vai trò “quốc gia kết nối” trong khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết kinh tế của Việt Nam.

Thứ tư, về văn hóa, giáo dục và phát triển con người, hai bên tiếp tục xác định đây là nền tảng bền vững, lâu dài của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước thống nhất các biện pháp nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó bảo đảm sự kế thừa liên tục và bền vững của mối quan hệ hai nước qua các thế hệ.

Thứ năm, về các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, hai bên rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác song phương đã ký kết; đồng thời xác định và thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, nhằm chuyển hóa mạnh mẽ cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực chất, thiết thực, đem lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước.

Có thể khẳng định thông qua chuyến thăm lần này, nội hàm “gắn kết chiến lược” của quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được làm rõ, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.



- Phóng viên: Thưa Đại sứ, việc đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tầm vóc mối quan hệ hai bên như thế nào?

- Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Đại hội Đảng của mỗi nước là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng phát triển đất nước trong nhiều năm tiếp theo. Việc đồng chí Thongloun Sisoulith, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, sang thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào không chỉ mang tính kế thừa lịch sử, mà còn mang tầm vóc chiến lược lâu dài, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển và tương lai của mỗi nước.

Chuyến thăm thể hiện rõ sự gắn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, sự đồng hành trong chiến lược, mục tiêu phát triển, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Đây là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng cùng chung lý tưởng cách mạng, cùng chung vận mệnh và đã được thử thách qua lịch sử đấu tranh cách mạng và được các thế hệ Lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nguồn sức mạnh và nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Việc lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, kịp thời chia sẻ quan điểm, phối hợp chặt chẽ trong hoạch định và triển khai các quyết sách quan trọng. Đây là cách thức đảm bảo rằng quan hệ Việt Nam – Lào luôn “đi trước, đi cùng và đi sâu”, trở thành trụ cột vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển bền vững của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Có thể khẳng định, chuyến thăm lần này là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định tầm vóc đặc biệt, hiếm có của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng thời, chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.



