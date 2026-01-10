Gỡ vướng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn ở “nóc nhà miền Tây”

Bà Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho rằng, mô hình hoạt động của Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp, mô hình quản lý cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng xe mô tô hai bánh ở Khu du lịch núi Cấm đã không còn phù hợp. Theo quy định pháp luật, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm không có chức năng và cơ sở pháp lý trong việc quản lý cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng xe mô tô hai bánh. Ông Nguyễn Thành Quốc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN Ông Nguyễn Thành Quốc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang nêu rõ, cần nghiên cứu, đề xuất một mô hình quản lý mới phù hợp, đảm bảo quản lý tốt mọi vấn đề từ quy hoạch xây dựng, an ninh trật tự, con người, mội trường... Quan điểm là Khu du lịch ở địa phương nào sẽ giao về cho địa phương đó quản lý...



Các đại biểu đã thống nhất đề xuất Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Sam có văn bản kiến nghị UBND An Giang nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm về cho UBND xã Núi Cấm quản lý và chịu trách nhiệm, nhằm tránh sự chồng chéo trong quản lý.



Trước mắt, trong thời gian chờ quyết định cuối cùng của UBND tỉnh An Giang, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Sam yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp nhằm quản lý chặt các cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng xe mô tô hai bánh và phương tiện vận chuyển hành khách, khách du lịch, quản lý xây dựng trong khu du lịch Núi Cấm một cách triệt để. Đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, mùa hành hương sắp tới để đảm bảo an toàn cho du khách, tạo đồng thuận của người dân, xã hội.

Một góc Khu du lịch Núi Cấm, thuộc xã Núi Cẩm, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN



Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cao trên 700m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất vùng Thất Sơn và Đồng bằng Sông Cửu Long, được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”. Với cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ và nhiều trải nghiệm đặc sắc, rất thích hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe… Trên đỉnh núi có tượng Phật Di Lặc cao hơn 33m, được xác lập kỷ lục châu Á, hàng năm thu hút rất đông khách đến tham quan, hành hương...



Ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (tỉnh An Giang) cho biết, Khu du lịch Núi Cấm nằm trên địa bàn các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng. Hiện đang có 1.148 cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng xe mô tô hai bánh.



Năm 2014, Ban Quản lý được thành lập và thuộc UBND huyện Tịnh Biên; sau đó UBND tỉnh An Giang tiếp nhận và chuyển giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang rồi Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam quản lý. Khu du lịch Núi Cấm hoạt động khá ổn định và là điểm đến tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, nơi đây đón trên 1 triệu du khách.



Với định hướng phát triển Khu du lịch Núi Cấm trở thành một khu du lịch trọng điểm, tỉnh An Giang đã ưu tiên, dành nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch ở Núi Cấm. Tuy nhiên, quá trình hoạt động đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập, nhất là trong quản lý xây dựng trên núi. Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh chưa đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; tình trạng chèo kéo, chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo đã làm xấu hình ảnh điểm đến. Hiện chưa có quy định về quản lý, điều hành cá nhân hành nghề vận chuyển khách du lịch bằng xe mô tô hai bánh trong Khu du lịch Núi Cấm, khiến công tác quản lý rơi vào “bế tắc”, không có chế tài xử lý, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cũng như hình ảnh du lịch của Núi Cấm và tỉnh An Giang./.