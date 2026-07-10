Gỡ khó về trường lớp, biên chế, hiện thực hóa Nghị quyết 71 tại Cần Thơ

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ điều hành thảo luận tổ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Thảo luận tại các Tổ về tình hình thực hiện Nghị quyết 71, các đại biểu cho rằng, nguồn vốn đầu tư phân bổ cho cơ sở giáo dục thành phố còn chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô trường lớp, nhất là đối với cấp trung học phổ thông và các địa bàn có nhu cầu phát triển trường đạt chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục, đào tạo và đào tạo nghề còn hạn chế. Về nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng giáo viên còn chậm do thay đổi thẩm quyền, chưa kịp thời giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, gây khó khăn cho địa phương trong tổ chức giảng dạy.



Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, theo Nghị quyết 71, đến năm 2030 thành phố phải đạt 80% tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia nhưng tới thời điểm kết thúc năm học 2025-2026, thành phố Cần Thơ chỉ đạt được 66,08%. Kế hoạch số 154 của UBND thành phố Cần Thơ về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ đạt tỷ lệ trường chuẩn quốc gia là 85%.

Theo Kế hoạch này, ngành giáo dục thành phố đã khái toán và phân kỳ giai đoạn từ 2026-2030, có kế hoạch đầu tư trên 9.000 tỷ đồng, bao gồm kinh phí sửa chữa nâng cấp trường lớp để đảm bảo diện tích và các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Hiện Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng thành phố đang khởi công các dự án nâng cấp, sửa chữa trường học cho các đơn vị ở 11 huyện của tỉnh Sóc Trăng cũ với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10, bà Trần Thị Huyền cho biết, theo Nghị quyết 71, đến năm 2030, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 vào Trung học phổ thông phải đạt từ 80% trở lên. Hiện nay thành phố Cần Thơ đang lấy tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 là 80% do không đủ phòng học và giáo viên để đáp ứng 100% học sinh vào Trung học phổ thông. Đối với 20% còn lại, các em sẽ học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp học nghề, các cơ sở giáo dục tư thục khác. Vì vậy, tỷ lệ thực hiện theo Nghị quyết 71 cơ bản đang đảm bảo.

Ông Mai Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã Phụng Hiệp phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay cũng đạt trên chuẩn theo đúng lộ trình. Việc tuyển dụng giáo viên cho các xã phường được giao thẩm quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố từ ngày 1/1/2026. Hiện Sở đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Sở Nội vụ thành phố phê duyệt với số lượng khoảng 2.300 biên chế. Tuy nhiên, việc tuyển dụng hiện phải tạm dừng do phải chờ được giao biên chế mới nên có thể thành phố sẽ không kịp tuyển dụng giáo viên cho năm học mới 2026-2027.

Một chỉ tiêu trong Nghị quyết 71 còn gặp khó khăn là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3, 4, 5 tuổi. Nguyên nhân là do việc huy động trẻ 3 tuổi ra lớp mầm non là rất khó khăn ở các địa bàn vùng nông thôn khi cơ sở vật chất, điều kiện đi lại còn rất khó khăn.

Bên cạnh đó, việc thiếu giáo viên mầm non ở các địa phương và thành phố và nguồn lực cơ sở vật chất cho trẻ 3 tuổi chưa được đảm bảo đầy đủ cũng khiến chỉ tiêu này khó đạt được.

Đối với việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, trước mắt, Sở sẽ trình UBND thành phố miễn phí sách cho các em học đầu khối: Lớp 1, lớp 6 và lớp 10…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành giáo dục thành phố chủ động việc tuyển giáo viên, rà soát luân chuyển giáo viên, sớm tham mưu cho UBND thành phố phương án phân bổ kinh phí đầu tư cho các trường đạt chuẩn quốc gia.

Về vấn đề biên chế cho ngành giáo dục, ông Đồng Văn Thanh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã cho ý kiến và giao Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ này; chậm nhất là cuối tháng 7/2026 phải báo cáo về việc phân bổ biên chế cho ngành giáo dục; trên tinh thần là có học sinh, có trường học thì phải có giáo viên; không thể để trường hợp có trường học, có học sinh mà không có giáo viên./.