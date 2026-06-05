Giúp trẻ hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân để phòng, chống đuối nước

Dạy trẻ em học bơi từ sớm giúp nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm dưới nước. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước mùa hè



Tây Ninh hiện có 96 xã, phường với hệ thống sông ngòi, kênh rạch phân bố rộng khắp. Điều kiện tự nhiên này là môi trường khiến trẻ em, học sinh thường xuyên đối mặt với nguy cơ đuối nước, nhất là trong mùa hè, mùa mưa bão, lũ lụt.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, tình trạng tai nạn đuối nước vẫn diễn biến phức tạp. Riêng năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 30 trường hợp tử vong do tai nạn đuối nước, phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên. Đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn tiếp tục xảy ra 4 trường hợp tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân dẫn đến đuối nước xuất phát từ nhiều phía. Trong đó, học sinh thường có tính hiếu động, thích vui chơi tại các khu vực sông, suối, ao, hồ tiềm ẩn nguy hiểm trong khi kỹ năng phòng, chống đuối nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số gia đình chưa thực sự quan tâm, quản lý và giám sát con em thường xuyên. Từ phía xã hội, môi trường sống vẫn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn như: ao, hồ, kênh, rạch không có rào chắn hoặc biển cảnh báo; giếng nước, lu nước không có nắp đậy. Ngoài ra, số lượng hồ bơi trong và ngoài trường học còn ít, gây khó khăn cho việc tổ chức dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, một trong những khó khăn lớn hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi còn hạn chế. Toàn tỉnh chỉ có 44/362 trường tiểu học có bể bơi (trong đó có 12 hồ bơi cố định, còn lại là hồ bơi di động); cấp trung học cơ sở có 11/241 trường và cấp trung học phổ thông có 6/73 trường được trang bị bể bơi. Đáng chú ý, số lượng hồ bơi trong trường học còn hạn chế trong khi nhiều địa phương chưa có hồ bơi. Do đó, chủ yếu phụ huynh đưa con đến các hồ bơi tư nhân cách xa trường.

Dù ngành Giáo dục đã đẩy mạnh tập huấn, giáo viên các cấp được đào tạo kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn, nhưng việc tổ chức dạy bơi vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu cơ sở vật chất, kinh phí vận hành và điều kiện đưa đón học sinh của phụ huynh còn hạn chế. Kết quả thống kê ở cấp tiểu học chỉ có khoảng 19,5% học sinh biết bơi; cấp trung học cơ sở đạt 33,1%; cấp trung học phổ thông đạt 35,3%. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn học sinh không biết bơi dẫn đến nguy cơ bị đuối nước khi đi tắm sông, ao, hồ.

Tây Ninh có hệ thống sông, suối, kênh, rạch dày đặc nên nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, học sinh luôn hiện hữu, nhất là trong dịp hè. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trước thực trạng nay, những năm qua, ngành Giáo dục tỉnh và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước trong các hoạt động giáo dục, tổ chức tuyên truyền, tập huấn giáo viên, phát động phong trào học bơi; đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường truyền thông trước mỗi kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, trước thực trạng tỷ lệ học sinh biết bơi còn thấp và nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp đồng bộ, lâu dài và hiệu quả hơn.

Xây “lá chắn” phòng, chống đuối nước

Để tăng cường bảo vệ trẻ em, học sinh trước nguy cơ đuối nước, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh đến năm 2035. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ của học sinh trước nguy cơ đuối nước; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn trong trường học, tăng tỉ lệ học sinh biết bơi và biết kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 95% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh được truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước; 70% học sinh được học kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đặc biệt, toàn tỉnh phải có ít nhất 55% học sinh lớp 5, 65% học sinh lớp 9 và 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2035, các tỷ lệ này tiếp tục được nâng lên tương ứng 70%, 80% và 90%.

Để đạt được mục tiêu trên, theo ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh xác định truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân, học sinh về công tác phòng, chống đuối nước. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn. Nội dung tập trung giúp học sinh nhận biết các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đến từng lớp học trước kỳ nghỉ lễ, Tết, hè.

Song song đó, ngành Giáo dục tiếp tục lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước vào các môn học, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống. Đối với những trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy bơi trong nhà trường, các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường phối hợp, liên kết dạy bơi theo cụm trường tại địa phương; đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh và các cơ sở có bể bơi ngoài nhà trường để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh theo chương trình, tài liệu hướng dẫn.

Một giải pháp quan trọng khác là mở rộng mạng lưới bể bơi phục vụ học sinh. Theo kế hoạch, đến năm 2030 sẽ có tối thiểu 20% trường tiểu học và 15% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi cố định hoặc di động; 50% xã, phường có ít nhất một bể bơi phục vụ dạy bơi an toàn. Đến năm 2035, các tỷ lệ này tiếp tục tăng lên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh tiếp cận các lớp học bơi.

Tỉnh sẽ từng bước đầu tư xây dựng, lắp đặt và duy trì hoạt động hiệu quả các bể bơi trong trường học (bao gồm cả bể bơi cố định hoặc bể bơi di động cùng trang thiết bị, dụng cụ học bơi, cứu đuối, công trình phụ trợ) để phục vụ dạy bơi an toàn cho học sinh. Việc đầu tư được thực hiện theo từng trường, cụm trường hoặc tại cộng đồng; đồng thời bố trí kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên, bảo đảm khai thác hiệu quả các bể bơi đã được đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ huy động nguồn lực từ gia đình học sinh, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng, khai thác bể bơi theo qui định. Địa phương ưu tiên đầu tư tại các trường tiểu học, vùng khó khăn, khu vực có nguy cơ đuối nước cao; khuyến khích mô hình bể bơi di động, cụm trường dùng chung bể bơi và liên kết với các cơ sở bơi đủ điều kiện, bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia học bơi ngoài nhà trường.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, công tác đào tạo nguồn nhân lực được xác định là yếu tố then chốt. Mục tiêu đến năm 2030, mỗi trường học có ít nhất 2 giáo viên được bồi dưỡng và cấp chứng nhận đủ năng lực tổ chức dạy bơi an toàn; đến năm 2035 tăng lên tối thiểu 3 giáo viên mỗi trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học sẽ được tập huấn thường xuyên về phòng, chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu. Mục tiêu không chỉ là nâng cao tỷ lệ học sinh biết bơi mà còn giúp các em hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh./.