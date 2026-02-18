Giữ vững “trận địa” y tế trong những ngày xuân





Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng được trang hoàng các tiểu cảnh tết để người bệnh ở lại điều trị vui đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Chủ động phương án, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Tết Nguyên đán năm nay kéo dài chín ngày, dự báo nhu cầu khám, chữa bệnh và các tình huống cấp cứu có thể gia tăng. Xác định rõ yêu cầu không để bị động, bất ngờ, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch trực Tết chi tiết, phân công nhân lực hợp lý, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị và phương án xử lý khi xảy ra cấp cứu hàng loạt.

Tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, không khí làm việc trong những ngày đầu năm mới vẫn khẩn trương, nghiêm túc. Bác sĩ Chuyên khoa II Diệp Thị Phương Thảo, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Khám cấp cứu cho biết, do kỳ nghỉ kéo dài nên bệnh viện đặc biệt chú trọng công tác chủ động phòng ngừa các tình huống phát sinh, từ tai nạn, cấp cứu sản khoa đến nguy cơ dịch bệnh, thiên tai.

Lúc 0h20 ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), các y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng đã thực hiện phẫu thuật sinh mổ cho thai phụ để đón một bé gái chào đời thành công trong ngày đầu năm mới. Ảnh: TTXVN phát

Theo bác sĩ Thảo, bệnh viện bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt kỳ nghỉ; đồng thời xây dựng phương án dự phòng khi có cấp cứu hàng loạt, bảo đảm không bị động trong bất kỳ tình huống nào. Tất cả người bệnh đến khám, điều trị đều được tiếp nhận, không từ chối trường hợp nào. Sự chủ động đó nhằm bảo đảm mỗi sản phụ, mỗi em nhỏ đều được chăm sóc kịp thời, an toàn, kể cả trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Những ca trực xuyên đêm, các ê-kíp y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh đột xuất. Nhiều em bé cất tiếng khóc chào đời đúng thời khắc giao thừa, mang theo niềm hy vọng và khởi đầu mới. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chính những “chiến sĩ áo trắng” là người nâng niu, đỡ đẻ, chăm sóc những mầm sống đầu xuân.

Tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện, công việc cũng không hề giảm tải. Bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Quang Trung, Phó Trưởng khoa cho biết, dù là ngày Tết, số lượng bệnh nhi điều trị hồi sức tích cực vẫn duy trì khoảng 30 trường hợp mỗi ngày. Các ca bệnh nặng đòi hỏi theo dõi sát sao, chăm sóc liên tục, vì vậy toàn bộ đội ngũ phải tập trung cao độ, bảo đảm từng chỉ số sinh tồn của trẻ được kiểm soát chặt chẽ.

Không chỉ cán bộ y tế, nhiều gia đình bệnh nhi cũng đón Tết trong bệnh viện. Chị Vương Thu Hà, trú tại xã Việt An, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ đây là cái Tết thứ ba chị cùng con điều trị tại bệnh viện. Dù không được quây quần bên gia đình, song sự quan tâm, thăm hỏi của các y, bác sĩ trong những ngày đầu năm mới đã mang lại niềm động viên lớn lao. Chị mong con sớm có chuyển biến tích cực để được trở về nhà, đón những mùa xuân trọn vẹn hơn.





Nhân viên y tế Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị thiết bị chạy thận phục vụ bệnh nhân trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Lặng thầm bên máy chạy thận, giữ nhịp sống cho người bệnh



Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Khoa Thận nhân tạo là một trong những nơi không có khái niệm nghỉ Tết. Với bệnh nhân suy thận mạn tính, việc lọc máu định kỳ là điều kiện sống còn, không thể trì hoãn dù là ngày thường hay dịp lễ, Tết. Mỗi ngày, các nhân viên y tế thay phiên trực 24/24 giờ, bảo đảm từng ca chạy thận diễn ra an toàn, đúng quy trình.

Chị Nguyễn Thị Hà, bệnh nhân đã gắn bó với khoa suốt 18 năm, xúc động nói: "Sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ là nguồn động viên to lớn giúp chị và nhiều bệnh nhân khác vượt qua bệnh tật. Dù là mùng 1 hay mùng 2 Tết, các y, bác sĩ vẫn có mặt đầy đủ, không quản ngại ngày đêm để chăm sóc người bệnh. Đối với chị, đó là tình cảm đáng trân trọng và biết ơn".

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, năm nay số lượng bệnh nhân điều trị tăng do sự thay đổi về địa giới hành chính sau sáp nhập. Trước tình hình đó, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nhân lực, vật tư, thuốc men đến trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, bệnh viện xây dựng phương án “báo động đỏ” nội viện và liên viện, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ trong trường hợp xảy ra cấp cứu hàng loạt hoặc các tình huống đột xuất. Hệ thống trực viện được tổ chức nhiều cấp, từ lãnh đạo, phòng chức năng đến các khoa chuyên môn, bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời mọi diễn biến.

Nhân viên y tế Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc ý tế cho bệnh nhân chạy thận trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc duy trì hoạt động ổn định trong dịp Tết không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại chỗ mà còn góp phần giữ vững an toàn y tế trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vui chơi tăng cao dịp đầu năm, nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm hoặc các sự cố bất ngờ có thể xảy ra, sự sẵn sàng của hệ thống y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhiều bệnh nhân gắn bó với bệnh viện suốt nhiều năm xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai, còn các y, bác sĩ như người thân trong gia đình. Có những cán bộ y tế nhiều năm liền chưa kịp đón giao thừa cùng gia đình vì nhiệm vụ. Song với họ, sự ổn định của từng ca bệnh, sự an toàn của người dân chính là niềm vui, là “mùa xuân” ý nghĩa nhất.

Tết là dịp sum vầy, nhưng với đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đó còn là thời điểm tinh thần trách nhiệm được đặt lên cao nhất. Sự hy sinh thầm lặng, bền bỉ của những “chiến sĩ áo trắng” đã và đang góp phần giữ gìn sức khỏe cộng đồng, mang lại sự bình an cho hàng nghìn gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Giữa nhịp xuân rộn ràng của thành phố bên sông Hàn, ánh đèn tại các phòng cấp cứu, phòng hồi sức, phòng chạy thận vẫn sáng suốt đêm. Ở đó, những người thầy thuốc tiếp tục lặng lẽ làm nhiệm vụ, giữ vững “trận địa” y tế, để mùa xuân của mỗi gia đình thêm trọn vẹn, an lành./.