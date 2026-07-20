Giữ vững tinh thần tận tâm và phụng sự cộng đồng

Ra mắt Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 33 ủy viên. Ông Nguyễn Hoàng Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội tiến cử bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu đương nhiên, 1 đại biểu Trung ương mời và 3 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoạt động theo mô hình mới trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Vì vậy, Hội cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; giữ vững các giá trị cốt lõi là lòng nhân ái, tinh thần tận tâm và phụng sự cộng đồng. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng các hoạt động nhân đạo; phát huy vai trò kết nối các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới công tác truyền thông theo hướng truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị nhân ái, bảo đảm các hoạt động nhân đạo ngày càng thiết thực, minh bạch và hiệu quả.

UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện giai đoạn 2022-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang có 124 hội cơ sở tại các xã, phường, 2.875 chi hội với hơn 71.400 hội viên. Nhiệm kỳ 2022-2026, mặc dù thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội vẫn duy trì hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối trong công tác nhân đạo. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt hơn 402 tỷ đồng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước, hỗ trợ trên 800.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Nổi bật là phong trào "Tết Nhân ái" đã vận động trao hơn 237.200 suất quà, trị giá trên 142 tỷ đồng cho hộ nghèo và các đối tượng khó khăn. Các cấp Hội hỗ trợ xây mới 278 căn, sửa chữa 54 căn nhà Nhân ái với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trợ giúp gần 16.000 trường hợp, tổng kinh phí hơn 17,9 tỷ đồng. Các hoạt động hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" đạt giá trị hơn 105,5 tỷ đồng; công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ nạn nhân tai nạn, thảm họa đạt trên 30,6 tỷ đồng./.