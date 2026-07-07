Giữ vững "thế trận lòng dân", kiến tạo môi trường an toàn cho Phú Thọ phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận những cống hiến, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường qua.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Phú Thọ cùng với cả nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với không gian rộng mở hơn, quy mô kinh tế lớn và độ mở ngày càng cao. Tuy nhiên, sự đan xen giữa các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là sự phát triển của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và các thủ đoạn chống phá tinh vi đã đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh ngày càng khắt khe. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh không chỉ bảo vệ thành quả đã có mà phải bảo vệ cả cơ hội phát triển trong tương lai, nhận diện và hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa.



Để hoàn thành trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang này, ông Trần Duy Đông yêu cầu lực lượng An ninh Công an tỉnh tập trung nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, đặc biệt, trong bối cảnh Phú Thọ đẩy mạnh thu hút đầu tư, an ninh phải đồng hành và đi trước một bước để mở đường cho phát triển, tháo gỡ khó khăn và giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để vụ việc đơn lẻ trở thành điểm nóng làm chậm tiến độ dự án hay giảm niềm tin của nhà đầu tư.



Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu, đồng thời ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mới. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc dựa trên thế trận lòng dân, đổi mới các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bám sát địa bàn để giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng an ninh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ chuyên sâu trong các lĩnh vực mới.



Tin tưởng vào bản lĩnh đã được tôi luyện qua 80 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định lực lượng An ninh Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén và "lá chắn" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, phát triển nhanh và bền vững.



Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đó, trải qua 80 năm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng An ninh Nhân dân, Công an Phú Thọ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; phát huy truyền thống mưu trí, dũng cảm, kiên trung, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.



Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng An ninh Nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ luôn phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.