Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc​

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thời gian qua, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực, trên vùng biển Tây Nam và địa bàn Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng Đảng, công tác cán bộ, dân vận, chính sách; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.



Thời gian qua, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực, trên vùng biển Tây Nam và địa bàn Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng Đảng, công tác cán bộ, dân vận, chính sách; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Thành viên đoàn kiểm tra sổ sách hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Ban CHQS đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc.



Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị; các kế hoạch, nghị quyết, qui chế lãnh đạo; công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị.



Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách.



Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn.



"Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc", Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh./.