Giữ trọn mùa Xuân nơi đầu sóng: Điểm tựa vững chắc cho ngư dân

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt trang trí Tết tại đơn vị. Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN

* Cứu hộ, cứu nạn - mệnh lệnh từ trái tim

Những ngày cuối năm tại Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Rạng Đông, trên các tàu tuần tra, những cây quất chum nhỏ, mâm ngũ quả được bày biện khéo léo từ bàn tay của những người lính quân hàm xanh. Trên nóc tàu, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, báo hiệu mùa Xuân đang về nơi đầu sóng.

Những ngày Tết Nguyên đán, các chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 vẫn thực hiện chế độ trực ban, quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Với các anh tàu là nhà, biển cả là quê hương.

Là đơn vị cơ động, sẵn sàng chiến đấu trên biển, Hải đội Biên phòng 2 được giao bảo vệ hơn 57 km đường biên giới biển, quản lý vùng biển rộng gần 8.000 km². Ở đâu có người dân cần giúp đỡ, bất kể ngày hay đêm, các anh đều sẵn sàng nhận mệnh lệnh, lên đường thực hiện nhiệm vụ vì sự an toàn của nhân dân.

Đối với ngư dân ven biển Ninh Bình, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 như những “cột mốc sống” giữa trùng khơi. Không chỉ thực thi nhiệm vụ trên biển, đơn vị còn là chỗ dựa tin cậy mỗi khi ngư dân gặp thiên tai, hoạn nạn.

Những năm qua, Hải đội Biên phòng 2 đã nhiều lần kịp thời có mặt tại các khu vực biển nguy hiểm, phối hợp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân gặp sự cố do thời tiết xấu, hỏng hóc phương tiện hoặc tai nạn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trang trí Tết trên tàu. Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN

Điển hình, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/1/2026, trong quá trình khai thác thủy sản tại khu vực biển cách cửa Hà Lạn khoảng 12 hải lý về phía Đông Bắc, tàu cá NĐ 91297 TS do ông Vũ Ngọc Dương (sinh năm 1990, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) làm chủ tàu, trên tàu có 3 thuyền viên, gặp sóng to, gió lớn. Thuyền viên Vũ Viết Trường (sinh năm 1971, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) không may rơi xuống biển và bị chân vịt chém đứt bàn chân phải, chân trái bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải đội Biên phòng 2 đã chủ trì, khẩn trương điều động tàu, ca nô cùng 16 cán bộ, chiến sĩ mang theo quân y và cơ số thuốc cứu nạn, cơ động ra hiện trường.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận tàu cá, tổ chức sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Cống số 9; bàn giao cho Đồn Biên phòng Quất Lâm phối hợp gia đình chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Nhờ được cứu chữa kịp thời, thuyền viên Vũ Viết Trường đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Đại úy Doãn Đình Lãm, Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 nhấn mạnh, đơn vị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động nắm chắc tình hình trên biển; tiếp nhận thông tin và nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn nhân dân, bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khó khăn.

“Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 xác định nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim, không chần chừ, không do dự, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.” Đại úy Doãn Đình Lãm khẳng định.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Rạng Đông cho biết, trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, hoạt động khai thác thủy sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự hiện diện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân. Từ công tác cứu nạn, cứu hộ khi tàu thuyền gặp sự cố, hỗ trợ y tế đến tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn chấp hành quy định khi hoạt động trên biển, đơn vị luôn đồng hành cùng địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, trong 5 năm qua, lực lượng đã chủ động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển; điều động 342 lượt tàu, ca nô, xuồng máy với trên 1.500 lượt cán bộ tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức cứu nạn 6 tàu cá bị cháy tại khu vực cửa sông Ninh Cơ.

Lực lượng Biên phòng đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn 54 vụ với 44 phương tiện, 148 ngư dân; cứu hộ thành công 2 thuyền viên trên tàu khách bị rơi xuống biển mất tích, đưa vào bờ an toàn; qua đó góp phần tăng cường đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò của những người lính quân hàm xanh nơi “đầu sóng, ngọn gió”.

* Giữ vững an ninh vùng biển

Những năm qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Với vai trò nòng cốt trong quản lý, kiểm soát tàu cá và xử lý vi phạm IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, góp phần ngăn chặn khai thác trái phép, bảo đảm an ninh vùng biển và thúc đẩy kinh tế biển phát triển bền vững.

Vừa hoàn thành chuyến biển, đưa tàu vào khu neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ, xã Hải Thịnh để về nhà đón Tết, ông Đỗ Nhật Tây (xóm 1, xã Hải Thịnh) cho biết, trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân đều được bộ đội biên phòng nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể các quy định khi khai thác trên biển. Nhờ đó, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đi đúng vùng biển cho phép, giữ liên lạc thường xuyên và bật thiết bị giám sát hành trình.

Để ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, thuyền trưởng chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU.

Trung tá Nguyễn Văn Định, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh cho biết, khó khăn lớn trong công tác chống khai thác IUU là nhận thức pháp luật và kỹ năng công nghệ thông tin của một bộ phận ngư dân còn hạn chế. Việc lúng túng trong khai báo nhật ký điện tử, chưa kịp thời thông báo khi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý tàu cá.

Từ thực tế đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, chính quyền địa phương phát động phong trào “Ngư dân văn minh, trách nhiệm”, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi hải sản; yêu cầu phương tiện đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị, có tín hiệu giám sát hành trình mới được ra khơi. Các chốt kiểm tra tại cửa sông được duy trì 24/24 giờ, kiên quyết không cho tàu cá thiếu thủ tục, trang thiết bị xuất bến; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh đã kiểm soát xuất, nhập bến cho trên 40.500 lượt phương tiện; xử lý vi phạm hành chính 96 vụ với tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng.

Cùng với công tác chống khai thác IUU, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mua bán người; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực biên giới biển.

Nhận định trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các loại tội phạm trên tuyến biển có thể diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 25/11/2025 đến 28/2/2026), quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng thời điểm nhân dân nghỉ Tết để gia tăng hoạt động vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, các đơn vị xây dựng kế hoạch, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình; duy trì, nâng cao hiệu quả đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm.

Lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển; tập trung vào địa bàn, thời điểm trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một mùa Xuân mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo niềm tin và ước vọng về một năm bình yên, no ấm. Trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, những người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ tuần tra, canh gác nơi biên cương, hải đảo; giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn để mùa Xuân thêm trọn vẹn, nhân dân vui tươi, hạnh phúc./.