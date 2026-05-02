Giữ nhịp thi công tại các dự án trọng điểm ở Đồng Nai
Theo ông Lương Thế Hoàng, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 10, Đường 25B, dịp lễ năm nay nhà thầu cho công nhân nghỉ ngày 1/5, các ngày còn lại vẫn thi công. Hiện, nhà thầu huy động hơn 120 nhân lực, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, phần nền đường đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành dự án cuối tháng 6/2026.
Ông Nguyễn Trung Bộ, đại diện Ban điều hành gói thầu 18, dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đến nay, các hạng mục chính do nhà thầu đảm nhận tại gói thầu 18 đã cơ bản hoàn thành. Dịp lễ, nhà thầu tổ chức các mũi thi công sơn vạch kẻ đường, tưới nước giữ ẩm đường nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dịp lễ, các nhà thầu dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh và đường 25 kết nối sân bay Long Thành đều cho công nhân nghỉ làm ngày 1/5.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho rằng, thời gian gần đây, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm ở Đồng Nai đã được giải quyết, tiến độ dự án được đẩy nhanh. Để đảm bảo hoàn thành các dự án vào cuối tháng 6/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục kiểm tra, đốc thúc nhà thầu huy động đủ nhân lực, máy móc, tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”./.