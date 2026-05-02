Giữ nhịp thi công tại các dự án trọng điểm ở Đồng Nai

Đường 25B kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo ông Lương Thế Hoàng, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 10, Đường 25B, dịp lễ năm nay nhà thầu cho công nhân nghỉ ngày 1/5, các ngày còn lại vẫn thi công. Hiện, nhà thầu huy động hơn 120 nhân lực, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, phần nền đường đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung bê tông nhựa, phấn đấu hoàn thành dự án cuối tháng 6/2026.



Ông Nguyễn Trung Bộ, đại diện Ban điều hành gói thầu 18, dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đến nay, các hạng mục chính do nhà thầu đảm nhận tại gói thầu 18 đã cơ bản hoàn thành. Dịp lễ, nhà thầu tổ chức các mũi thi công sơn vạch kẻ đường, tưới nước giữ ẩm đường nhằm đảm bảo chất lượng công trình.



Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dịp lễ, các nhà thầu dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh và đường 25 kết nối sân bay Long Thành đều cho công nhân nghỉ làm ngày 1/5. Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Những ngày khác, nhà thầu huy động các mũi thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 6/2026. Đến nay, dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành phần đường chính, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nền đường, các cầu, nút giao, lắp đặt hộ lan. Riêng đường 25C do mới được bàn giao mặt bằng nên nhà thầu đang đắp nền đường và thi công hệ thống thoát nước.



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho rằng, thời gian gần đây, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm ở Đồng Nai đã được giải quyết, tiến độ dự án được đẩy nhanh. Để đảm bảo hoàn thành các dự án vào cuối tháng 6/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục kiểm tra, đốc thúc nhà thầu huy động đủ nhân lực, máy móc, tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”./.