Giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt nơi đất bạn Lào

Giờ học Tiếng Việt tại Trường Phổ thông hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Trong giờ học tiếng Việt tại Trường Phổ thông hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Savannakhet, ánh mắt các em học sinh đều chăm chú theo dõi cô giáo hướng dẫn, đọc theo từng chữ, từng câu với sự tập trung cao độ. Với ánh mắt sáng lấp lánh khi được hỏi về niềm yêu thích môn học, em Nguyễn Bùi Diễm My cho biết: “Bố mẹ cháu nhắc là phải học cho giỏi để giữ gìn tiếng Việt, và học tiếng Việt rất vui”. Em Phương Nhi thì nói rằng “em mong muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ vì gia đình em là người Việt”.

Không khí lớp học vừa sôi nổi, vừa nghiêm túc, xen lẫn tiếng đọc vang đều, tiếng cười rộn rã và sự hào hứng học hỏi của các em. Niềm say mê của học sinh phản ánh tình yêu với tiếng Việt và sự gắn bó với cội nguồn, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của các thầy cô trong việc truyền dạy, gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cô Nguyễn Thanh Hồng, giáo viên giảng dạy môn tiếng Việt tại trường, cho hay việc dạy và học tiếng Việt tại Savannakhet vừa có thuận lợi vừa không ít khó khăn. Thuận lợi là nhà trường dạy song ngữ, nên học sinh có thể hiểu được nội dung bài học thông qua cả tiếng Lào và tiếng Việt. Tuy nhiên, đối với các em người Lào mới làm quen với tiếng Việt thì bước đầu cũng gặp chút khó khăn. Các cô phải kiên nhẫn dạy từ những chữ cái đầu tiên, từng vần ghép để các em có thể đọc và viết được.

Theo cô Nguyễn Thanh Hồng, một trở ngại lớn mà nhà trường gặp phải là tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Việt trong thời gian gần đây. Vì vậy, các cô giáo dạy tiếng Việt thường phải hỗ trợ lẫn nhau, tranh thủ cả giờ giải lao để giúp các em ôn tập. Đặc biệt là các em người Lào, khi được học tiếng Việt, các em có thể mở ra cơ hội trong tương lai sang Việt Nam học tập.

Em Nguyễn Bùi Diễm My, học sinh trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet chia sẻ mong muốn học giỏi môn tiếng Việt. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào Chính bởi ý nghĩa ấy, các thầy cô luôn nỗ lực nhiều hơn, coi việc giảng dạy tiếng Việt không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là gìn giữ bản sắc, lan tỏa văn hóa và tình hữu nghị Việt – Lào. Để tạo hứng thú trong học tập, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng. Các câu lạc bộ như "Em yêu tiếng Việt", "Tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam" giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời bồi đắp hiểu biết về cội nguồn dân tộc. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu văn nghệ và sinh hoạt tập thể, các em thêm yêu thích, gắn bó với tiếng Việt. Đặc biệt, việc giảng dạy tiếng Việt không chỉ thu hút con em người Việt mà còn lan tỏa đến cả phụ huynh và học sinh người Lào. Cô Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ cũng có những phụ huynh hỏi các cô giáo dạy tiếng Việt, 'Cô ơi, từ này đọc như thế nào? Học ra sao?' Rồi họ tự học thêm để có thể truyền đạt lại cho con em. Theo cô, đó là một tín hiệu rất tích cực. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet cho biết trong những năm qua, nhất là giai đoạn đại dịch COVID-19, việc dạy và học tiếng Việt ở Lào gặp nhiều trở ngại. Các Hội người Việt gặp khó khăn trong việc tuyển đủ giáo viên, dẫn đến chất lượng giảng dạy bị ảnh hưởng.

Theo bà Đặng Thị Hải Tâm, trong thời gian tới, cần có đủ đội ngũ giáo viên, đồng thời cải tiến phương pháp sư phạm, tăng tính sáng tạo để giờ học thú vị hơn. Có như vậy, học sinh sẽ có thêm động lực, còn giáo viên cũng hăng hái, tâm huyết hơn.

Thực tế cho thấy, dạy tiếng Việt ở Lào không chỉ đơn thuần là một môn học trong trường lớp, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình cảm hướng về cội nguồn và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào. Những nỗ lực của thầy cô giáo nơi đây đã và đang không chỉ góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho con em người Việt, mà còn đưa tiếng Việt đến gần hơn với bạn bè Lào./.