Giữ gìn uy tín, sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.



Đến dự buổi lễ có: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Tô Lâm, Ủy Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các đơn vị của Bộ Công an và khách quốc tế.



Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Từ khi thành lập đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, công tác cảnh vệ có bước phát triển mới, triển khai thống nhất trong phạm vi cả nước và gắn liền với hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên phạm vi toàn cầu.



Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 31/1/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 11-HĐBT về sửa đổi, bổ sung mô hình tổ chức của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Theo Nghị định, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được thành lập. Từ đây, lực lượng Cảnh vệ bước vào một giai đoạn mới, phát triển về tổ chức bộ máy, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, chính quy về lực lượng, được trang bị vũ khí, khí tài, phương tiện, kỹ thuật đảm đương nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới. Từ năm 2017 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quan tâm, cho phép bố trí lực lượng, phương tiện và xây dựng trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc, nhiều trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ hiện đại, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối, có bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác; sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong nước và nước ngoài trong mọi tình huống.



Chỉ tính từ năm 2005 đến nay (trong 18 năm), lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì, trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn 31.104 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; 2.574 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; 1.793 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực làm việc của: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và nơi ở thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...



Nổi bật là đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia như: các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc hội, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…; đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị quốc tế lớn như: Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp (Hội nghị CC7) năm 1997, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 1998, 2010, 2020, Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ V (ASEM 5) năm 2004, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) năm 2006, năm 2017, Hội nghị Mỹ - Triều năm 2019; bảo vệ tuyệt đối an toàn nguyên thủ các nước lớn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.



Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và pháp luật cảnh vệ; đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các văn bản pháp quy làm cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, như: Nghị quyết 57/NQ-TW ngày 20/11/1958 về công tác bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; Quy định 04/QĐ-TW ngày 28/4/1987 của Ban Bí thư về đối tượng, chế độ bảo vệ; Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005; Luật Cảnh vệ năm 2017 và đang đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong từng giai đoạn cách mạng.



Trong công tác hợp tác quốc tế, lực lượng Cảnh vệ tăng cường mở rộng, thúc đẩy hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh vệ, đặc vụ các nước trên thế giới, nhất là các nước có mối quan hệ truyền thống.



* Tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ, sai sót



Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.



Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã nỗ lực đạt được trong suốt 70 năm qua. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ; được sự phối hợp hiệp đồng của các cấp, các ngành và an ninh, cảnh vệ các nước bạn, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Thời gian tới, Quyền Chủ tịch nước cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, rất phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các bên, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống khác nổi lên ngày càng gay gắt, tác động tiêu cực đến từng quốc gia cũng như toàn cầu. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bên cạnh đó, do yêu cầu công tác, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra ngày càng nhiều ở cả trong nước và nước ngoài; với vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam.



Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao.



Lực lượng Cảnh vệ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lực lượng Cảnh vệ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Cảnh vệ. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên". Tiếp tục thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lời dạy của Bác đối với lực lượng Cảnh vệ.



"Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, nhận diện, đánh giá toàn diện, tổng thể từ sớm, từ xa những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ. Tập trung công tác phòng ngừa, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất" - Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh.



Bên cạnh đó là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân; Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về công tác Cảnh vệ trong tình hình mới.



Quyền Chủ tịch nước đề nghị, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ; vừa giữ gìn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ gìn uy tín, sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.



Đồng thời, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp; dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ; mở rộng, nâng chất nhiệm vụ hợp tác quốc tế; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác cảnh vệ, đủ sức ứng phó với các vấn đề an ninh mới, tội phạm mới./.