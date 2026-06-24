Giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2026. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, sau 25 năm triển khai thực hiện, công tác gia đình ở tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững được duy trì và phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, là nơi người dân tìm đến để được chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tuy vậy, công tác gia đình hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Trong đó, sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội, áp lực cuộc sống, khoảng cách thế hệ và thay đổi trong lối sống hiện đại đang tác động trực tiếp đến đời sống gia đình, đòi hỏi công tác gia đình phải được quan tâm với những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đoàn thể cần tiếp tục xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển con người và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đẩy mạnh hỗ trợ, tư vấn, giáo dục kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên, nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các ngành, địa phương, đoàn thể tiếp tục phối hợp để phát hiện sớm, can thiệp, hỗ trợ và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ xâm hại, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ và phát triển thế hệ trẻ.

Các bên liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào, đặc biệt là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa theo hướng thực chất; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững. Các gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử nhân ái, yêu thương và sẻ chia; chủ động trang bị kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con em, góp phần xây dựng nhân cách, lối sống lành mạnh và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long thông tin, các cấp, ngành và địa phương thường xuyên củng cố, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình, tăng tỷ lệ gia đình văn hóa và kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,8%; số vụ bạo lực gia đình giảm gần 90% so với giai đoạn đầu thống kê. Các địa phương cũng cụ thể hóa tiêu chí về gia đình hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... trong tiêu chuẩn xét công nhận gia đình văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình giai đoạn 2001 - 2026./.