Giữ bình yên để mọi nhà vui đón Tết

Các chiến sĩ và học sinh trên địa bàn cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Những ngày giáp Tết, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, không khí Xuân hiện diện trong từng góc nhỏ. Cành đào, chậu quất được bài trí gọn gàng nơi phòng sinh hoạt chung; thiệp chúc mừng năm mới treo bên cạnh bảng kế hoạch công tác và lịch trực. Tết trong quân ngũ không ồn ào nhưng đầm ấm, bởi đó là cái Tết của tình đồng đội và tinh thần trách nhiệm.



Tranh thủ ít phút nghỉ ngơi, hạ sĩ Trần Anh Tuấn (sinh năm 2003) gọi điện về cho gia đình. Qua màn hình điện thoại, mẹ anh ân cần hỏi thăm sức khỏe, dặn dò con trai hoàn thành tốt nhiệm vụ; cha anh gửi lời chúc năm mới tới toàn đơn vị. Những hình ảnh quen thuộc của căn nhà ngày Tết giúp người lính trẻ vơi bớt nỗi nhớ.

Các trò chơi dân gian được tổ chức giúp các chiến sĩ cảm nhận niềm vui ngày Tết. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trò chơi dân gian ngày Tết của các chiến sĩ hạ sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chiến sĩ tham gia trò chơi dân gian ngày Tết. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lần đầu tiên đón Tết xa gia đình, Tuấn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Tuy nhiên, môi trường quân đội đã giúp anh trưởng thành rõ rệt. “Sau gần một năm rèn luyện, tôi thấy mình rắn rỏi hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, tác phong cũng ngăn nắp, kỷ luật hơn. Dù nhớ nhà, tôi xác định nhiệm vụ là trên hết để người dân được vui Xuân an toàn”, Tuấn chia sẻ.



Theo Đại úy Hoàng Đình Thiện, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, với chiến sĩ nghĩa vụ, Tết trong quân ngũ là dấu mốc đặc biệt vì mỗi người chỉ có một lần đón Tết trong môi trường này. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo các hoạt động đón Xuân như gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian… tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Song song với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm “vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”.



Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ tại Đại đội Phòng không 594 – đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và vùng trời thành phố Huế. Trong những ngày cao điểm Tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì luyện tập, kiểm tra trang bị, rà soát phương án tác chiến và xử trí các tình huống giả định. Mọi quy trình được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chủ động trước mọi diễn biến.



Hạ sĩ Phan Vĩnh Phúc, chiến sĩ Đại đội Phòng không 594 cho biết, dù lần đầu xa gia đình dịp Tết, anh vẫn cảm nhận sự ấm áp từ tập thể đơn vị. “Đón Tết trong quân ngũ giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người lính – luôn sẵn sàng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ để nhân dân yên tâm đón Xuân”, Phúc nói.



Giữa thời khắc giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, những người lính phòng không vẫn dõi theo từng tín hiệu, từng chuyển động. Với họ, niềm vui không nằm ở mâm cỗ sum họp mà ở sự an toàn của bầu trời, của mỗi chuyến bay hạ cánh, cất cánh bình an.



Để bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng và luyện tập các tình huống sát thực tế địa bàn.



Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu năm 2026, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời mọi tình huống.



Sự chủ động ấy không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là lời cam kết trước nhân dân về một mùa Xuân bình yên. Khi thành phố ngập tràn sắc Xuân, khi từng gia đình quây quần bên nhau, thì tại các vọng gác, trận địa, người lính vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ.



Tết trong quân ngũ vì thế mang ý nghĩa riêng, đó là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng bản lĩnh, nêu cao tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Những cái bắt tay chúc Tết, những lời động viên trong ca trực trở thành nguồn động lực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Giữa nhịp sống rộn ràng ngày Xuân của Huế, những ca trực thầm lặng vẫn tiếp diễn. Chính sự âm thầm ấy góp phần giữ vững bình yên cho thành phố. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, món quà ý nghĩa nhất mà những người lính gửi tới nhân dân chính là sự an tâm, tin tưởng để mỗi mùa Xuân thêm trọn vẹn./.