Giới thiệu tư liệu quý kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Khổng Đức Thanh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng lên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville với khát vọng cháy bỏng tìm con đường cứu nước, cứu dân. Cuộc hành trình kéo dài suốt 30 năm ấy đã trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mở ra con đường cách mạng đúng đắn dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh quý về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua sách, báo, tranh ảnh và các mô hình tái hiện những địa danh gắn với cuộc đời hoạt động của Người như: Bến cảng Nhà Rồng, Nhà sàn Bác Hồ, quê hương làng Sen... Cùng với đó là 40 ảnh tư liệu tiêu biểu về hành trình tìm đường cứu nước của Bác và 41 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh "Bác Hồ của chúng em" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 4/2026.

Điểm nhấn của chương trình là thư mục chuyên đề toàn văn “Từ Bến cảng Nhà Rồng đến rạng đông độc lập” gồm khoảng 400 tin, bài được biên soạn công phu trên khổ giấy A3, tái hiện sinh động hành trình tìm đường cứu nước và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ trưng bày, các đại biểu, chiến sĩ và học sinh được nghe nói chuyện chuyên đề "Dấu chân Người trên hành trình lịch sử dân tộc" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. Thông qua những câu chuyện sinh động về Bác Hồ, diễn giả khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, nhà cách mạng kiệt xuất của thời đại đã đằm mình trong thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Với hai bàn tay trắng và một lòng yêu nước cháy bỏng, Người đã đi qua 28 quốc gia, nghiên cứu nhiều học thuyết và phong trào cách mạng tiêu biểu trên thế giới để tìm con đường giải phóng dân tộc phù hợp với Việt Nam.

Chương trình nói chuyện mang đến cho công chúng những góc nhìn sâu sắc về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN



Hoạt động trưng bày và nói chuyện chuyên đề nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu đến hết ngày 25/6/2026./.