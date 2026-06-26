Giới thiệu trên 200 tác phẩm ảnh, video đặc sắc ở triển lãm Việt Nam hạnh phúc

Các đại biểu cắt băng khai mạcTriển lãm. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Triển lãm giới thiệu tới người xem 200 tác phẩm ảnh và video đặc sắc đã đạt giải hoặc lọt vào vòng chung khảo trong tổng số hơn 40.000 tác phẩm tham dự Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” trong suốt 3 năm qua. Đây là giải thưởng thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các tác giả, tác phẩm xuất sắc có đóng góp tích cực vào công tác truyền thông quyền con người tại Việt Nam. Những tác phẩm phản ánh sinh động, chân thực và giàu cảm xúc về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, ghi lại khoảnh khắc đời thường, hành động nhân ái, tinh thần sẻ chia và thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển của Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của nhiếp ảnh và video, các tác phẩm mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều về cuộc sống, khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động; nơi quyền con người luôn được tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về hạnh phúc, về khát vọng vươn lên và là lời khẳng định hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, tình yêu thương, sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất.



Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngô Thanh Hiển nhấn mạnh, việc lựa chọn tỉnh Quảng Ninh là địa điểm tổ chức triển lãm có ý nghĩa đặc biệt. Đây là địa phương sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, là một trong những địa phương đi đầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Những thành tựu phát triển của tỉnh là minh chứng sinh động cho mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường sống ngày càng tốt hơn.